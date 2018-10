Milano Presidio del territorio a Villa San Giovanni e nel parco Martesana

Milano - quando la periferia diventa una scelta : “Qui c’è vita”. E sui negozi etnici : “Luci - presidio di sicurezza” : Scegliere di lavorare in periferia per necessità e poi accorgersi di non volersene più andare. E’ il destino comune di diverse realtà creative e artigianali milanesi: orafi, ristoratori, designer multimediali ma anche artigiani del metallo. “Noi stiamo cominciando a vivere sempre di più il nostro quartiere – spiega Giorgia Pisciutti, orafa della Stadera, periferia sud di Milano – Vorremmo essere quella scintilla che fa ...

Milano - associazioni ProVita e Forza Nuova in presidio : “Abrogare la 194. L’aborto favorisce l’immigrazione” : presidio di Forza Nuova e delle associazioni cattoliche riunite nel Comitato No 194 in piazzale Cadorna a Milano, per chiedere un referendum abrogativo della legge sull’aborto, la 194. Alla manifestazione, che inizialmente doveva essere un corteo poi vietato dalle forze dell’ordine, partecipano meno di un centinaio di persone. Nel corso del presidio le forze dell’ordine, in tenuta antisommossa, hanno fatto allontanare un piccolo gruppo di ...

Milano - il presidio dei “senza tessera” in piazza Duomo. Da don Biancalani ai gay aggrediti : “Basta intolleranza” : Le associazioni e la società civile, don Massimo Biancalani e lo studente gay vittima di omofobia, lo studente Raffaele Ariano, chi lavora assieme ai migranti e Diana Pavlocic, rappresentante della comunità rom e blogger de Ilfattoquotidiano.it. L’altra sinistra, quella fuori dal Pd, senza tessere di partito ha portato 25mila persone – secondo gli organizzatori – in piazza Duomo a Milano. Accanto a loro i messaggi ...

Milano - presidio a San Babila contro vertice Salvini-Orban. FOTO : Milano, presidio a San Babila contro vertice Salvini-Orban. FOTO A poche centinaia di metri dalla Prefettura, dove era in corso l'incontro fra il ministro dell'Interno italiano e il premier ungherese, diverse persone hanno preso parte a un presidio anti-sovranista e pro-accoglienza sotto la sigla "Europa Senza Muri". LA ...

Orban è a Milano - pranzo a Brera con Salvini. Presidio dei radicali : non rispetta la democrazia : Il primo ministro ungherese, Viktor Orbàn , che alle 17 incontrerà il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini in Prefettura a Milano, è arrivato in città. È atterrato a Milano intorno alle ...

Incontro Salvini-Orbán a Milano : presidio CNCA a San Babila : Martedì 28 agosto 2018 è il giorno dell'Incontro a Milano tra il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini e il Premier ungherese Viktor Orbán, ma non si tratta di un Incontro istituzionale vero e proprio, bensì, come lo ha definito la parte pentastellata del governo Conte, di un Incontro politico, tra due leader di movimenti simili. L'argomento principale sarà molto probabilmente quello dei migranti.In occasione di questo evento, ...

