Milano | nel venerdì nero degli scioperi si salva solo chi viaggia in

Milano - Giulio Regeni e Valeria Solesin insieme nel murale : "I loro sorrisi una sfida alla morte" : Inaugurata l'opera degli artisti Rosk e Loste: "Ricordiamo e celebriamo i giovani a cui è stato rubato il futuro"

Milano. Spazio Teatro 89 : domenica 11 novembre nel segno di Domenico Scarlatti : Un viaggio musicale che con fantasioso ardimento avvicina il ‘700 ispano-partenopeo di Domenico Scarlatti alla creatività di due dei maggiori

Una mostra racconta il censimento degli ebrei a Milano nel 1938 : In occasione dell’80esimo anniversario delle Leggi antiebraiche, è stata inaugurata alla Triennale di Milano la mostra “…ma poi, che cos’è

Fondazione Milan nel segno di Kilpin : seguito l’iter per dedicargli una via a Milano : Fondazione Milan, i cui vertici sono stati rinnovati, sta monitorando l'iter per l'intitolazione di una via al fondatore del club. L'articolo Fondazione Milan nel segno di Kilpin: seguito l’iter per dedicargli una via a Milano è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milano. La casa nel cassetto domenica 11 novembre allo Spazio Teatro 89 : È riservato ai baby-spettatori di età compresa tra i 18 e i 36 mesi il quarto appuntamento della rassegna “Teatro

L'Inter avrà una squadra nel calcio femminile : acquisito il titolo della Asd Inter Milano : L'Inter avrà una sua squadra nel calcio femminile. Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la società nerazzurra ha infatti annunciato l'acquisizione del titolo sportivo appartenente in ...

Inter - sbarca nel calcio femminile : rilevata l'Asd Inter Milano : Anche l'Inter si lancia nel calcio femminile. Dopo Juventus, Fiorentina, Roma, Milan e Sassuolo tocca ai nerazzurri sbarcare nel mondo del pallone in salsa rosa. #InterWomen con tanto di hashtag che già spopola sui social è il nome del progetto che certifica l'acquisizione del titolo sportivo precedentemente appartenente alla ...

Furti in casa e nelle aziende per finanziare lo spaccio : 10 arresti tra Milano e Varese : La banda colpiva soprattutto ditte tessili: con i soldi rubati acquistava la droga da rivendere. nelle perquisizioni trovate diverse armi

Smog : Granelli - a Milano servono interventi strutturali : Milano, 22 ott. (AdnKronos) - "La regola regionale sull’attivazione dei blocchi emergenziali dice che si può verificare la situazione ed emettere provvedimenti solo il lunedì e il giovedì. Una norma anacronistica, che non abbiamo fatto noi, se pensiamo ai cambiamenti del clima. Ho chiesto a Regione

Milano e Rimini le città nelle quali vengono denunciati più reati : Ma i reati sono in calo - CRimini complessivamente in calo del 2,3% ma è allarme per violenze sessuali, droga e incendi. Sono i risultati dell'Indice della Criminalità nelle Province italiane ...

Mark Knopfler in Italia nel 2019 per 7 concerti da Milano a Roma e Verona : biglietti in prevendita : Mark Knopfler in Italia nel 2019 per 7 concerti tra maggio e luglio. Con il lancio del nuovo disco di inediti dal titolo Down The Road Wherever, anticipato dal singolo Good On You Son, Mark Knopfler annuncia 7 live in Italia attesi dal 10 maggio prossimo. Il 10 maggio, l'artista sarà in concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano), unica data attesa in un palazzotto dello sport a maggio. La tournée Italiana riprenderò il 13 luglio con un ...