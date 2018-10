Milano | minorenni denunciano due casi di stupro | “Erano immigrati” Ma crollano dopo mesi

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Due distintidi: le vittime, gli autori degli “uomini di colore”. Ma le ragazze avevano inventato tutto, in un caso per il timore di essere rimasta incinta e nell’altro per il rischio di aver contratto malattie. E ora dovranno rispondere entrambe di simulazione di reato, mentre le inchieste per le due violenze sessuali inesistenti sono state archiviate. È quanto ha accertato la procura dinegli ultimial termine di due distinte indagini svolte dalla squadra mobile. Mercoledì,di accertamenti da parte degli investigatori coordinati dal procuratore aggiunto Maria Letizia Mannella e dal pm Antonia Pavan, una ragazza di 15 anni ha finalmente ammesso davanti al pm che una violenza denunciata lo scorso agosto era solo una bugia che aveva usato perché temeva di essere rimasta incinta da una relazione con un 18enne. La ragazza, in ...