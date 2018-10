repubblica

: Milano, lettera al sindaco della famiglia arcobaleno: 'Le nostre figlie hanno i diritti di tutti i bambini'… - StraNotizie : Milano, lettera al sindaco della famiglia arcobaleno: 'Le nostre figlie hanno i diritti di tutti i bambini'… - continimarco : Milano, lettera al sindaco della famiglia arcobaleno: 'Le nostre figlie hanno i diritti di tutti i bambini'… - ramcqueary : RT @matteolaffi: A Milano @CarloCalenda ci ha detto che #OrizzontiSelvaggi è un libro militante. Io e @gerlifra lo abbiamo preso alla lette… -

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Anna e Maria sono nate dieci mesi fa in California, i loro padri scrivono a Sala: "TrascrivA l'atto di nascita americano in cui risultiamo due papà, e quello di tutti i bimbi in attesa"