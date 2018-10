Milano | la denuncia del consigliere M5S | “Il consiglio comunale vota la chiusura

Milano - minorenni denunciano due casi di stupro : “Erano immigrati”. Ma crollano dopo mesi d’indagini : “Tutto inventato” : Due distinti casi di stupro: le vittime minorenni, gli autori degli “uomini di colore”. Ma le ragazze avevano inventato tutto, in un caso per il timore di essere rimasta incinta e nell’altro per il rischio di aver contratto malattie. E ora dovranno rispondere entrambe di simulazione di reato, mentre le inchieste per le due violenze sessuali inesistenti sono state archiviate. È quanto ha accertato la procura di Milano negli ...

Milano : Milan-Betis Siviglia - 11 tifosi denunciati e Daspo europei : Milano, 25 ott. (AdnKronos) - Dieci tifosi della squadra di calcio spagnola Betis Siviglia e uno del Milan sono stati denunciati dalla polizia e colpiti da Daspo europei. I tifosi, di cui un minorenne, sono stati sorpresi con oggetti vietati, petardi, fumogeni e bombe carta ai varchi di accesso dell

A Milano lo spettacolo denuncia di Ulderico Pesce : in scena la verità indicibile sul caso Aldo Moro : "Moro: i 55 giorni che cambiarono l'Italia" è lo spettacolo interpretato da Ulderico Pesce scritto insieme al magistrato Ferdinando Imposimato. Lo spettacolo che mette in scena le verità indicibili del lato sordo della politica italiana arriva al Teatro Verdi di Milano il 25 e 26 ottobre in occasione del quarantesimo anniversario della morte di Aldo Moro.Continua a leggere

Milano è la città italiana con il maggior numero di reati denunciati : Primato assai poco invidiabile per la Milano della giunta Sala: è la citta' italiana dove viene denunciato il maggior numero di reati, 7.237 ogni 100mila abitanti. E’ ciò che emerge da quanto pubblicato da Il Sole 24 Ore nello studio “Indice della criminalita' nelle provincie italiane”. Milano: denunciati 27 crimini ogni ora I dati pubblicati dal quotidiano economico-finanziario si riferiscono al 2017 e sono stati elaborati in base a quanto ...

A Milano vengono denunciati 27 reati ogni ora : E’ Milano la provincia italiana dove viene denunciato il maggior numero di reati. Ne vengono denunciati ben 27 ogni ora,

Milano e Rimini le città nelle quali vengono denunciati più reati : Ma i reati sono in calo - CRimini complessivamente in calo del 2,3% ma è allarme per violenze sessuali, droga e incendi. Sono i risultati dell'Indice della Criminalità nelle Province italiane ...

Milano è la città italiana con il maggior numero di reati denunciati : Primato assai poco invidiabile per la Milano della giunta Sala: è la città italiana dove viene denunciato il maggior numero di reati, 7.237 ogni 100mila abitanti. E’ ciò che emerge da quanto pubblicato da Il Sole 24 Ore nello studio “Indice della criminalità nelle provincie italiane”. Milano: denunciati 27 crimini ogni ora I dati pubblicati dal quotidiano economico-finanziario si riferiscono al 2017 e sono stati elaborati in base a quanto ...

“Non mi siedo vicino ad una negra”/ Razzismo sul treno Milano-Trieste : la denuncia della madre su Facebook : “Non mi siedo vicino ad una negra”: Razzismo sul treno Milano-Trieste. La denuncia della madre su Facebook: è Paola Crestani, presidente del Centro Italiano Aiuti all'Infanzia(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 14:57:00 GMT)

Milano - rave party in uno stabile dismesso : dieci denunciati : Diciassette persone identificate e dieci denunciate dopo il rave party che si è svolto nella notte tra sabato e domenica in uno stabile dismesso in via Polidoro da Caravaggio, alla periferia nord di ...

Milano - l'artista rappresenta Salvini nei panni di un gerarca fascista : minacce sui social - lei denuncia : Nuova azione di Cristina Donati Meyer intitolata 'Una pisciata vi seppellirà'. Distrutto il manifesto che aveva appeso sui Navigli

Sanità - pm Milano : una denuncia al giorno : ANSA, - Milano, 08 OTT - "Noi abbiamo avuto fra lesioni e omicidi colposi da colpa medica 300 fascicoli iscritti in un anno nel 2017, in pratica ogni giorno viene intentata una causa penale a carico ...

Croce celtica sulla lapide partigiana a Milano - l'Anpi denuncia : "Offesa alla memoria" : Dedicata a tre partigiani (Luigi Bossi, Attilio Lombardi e Alvez Sturaro) nel parco di via Moncucco

Milano - giovane abortisce e nasconde il feto in casa : denunciata : Si è presentata in ospedale con una forte emorraggia, i medici hanno capito che poteva trattarsi un aborto e le hanno mandato a casa la polizia: poi, il tragico ritrovamento

Milano : ferisce passante con drone in piazza Duomo - denunciata turista : Milano, 21 set. (AdnKronos) - Un uomo è stato ferito al volto nel pomeriggio in piazza Duomo a Milano da un drone manovrato maldestramente da una turista americana. E' accaduto verso le 13.45 quando alcuni presenti hanno chiesto aiuto alla Polizia locale preoccupati per la presenza di un drone che v