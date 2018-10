Milano | due minorenni “Violentate da immigrati” Ultime notizie | l’indagine poi la

Milano - fingono di essere state violentate da immigrati : denunciate due ragazze : Due casi distinti, stessa dinamica: le adolescenti avevano raccontato alla polizia violenze da parte di "uomini di colore". Ma entrambe temevano di aspettare un figlio dai loro fidanzati e per questo avevano mentito

Milano - 'stuprate da immigrati di colore' : ma i casi erano stati inventati da due adolescenti : Due casi di presunti stupri, denunciati da adolescenti che hanno accusato "uomini di colore", si sono rivelati inventati dopo le indagini della Squadra mobile milanese. In un caso, dopo mesi di ...

Milano - a figlia di due padri Tribunale riconosce il papà non biologico nell'atto di nascita - A Tgcom24 : 'Sentenza storica' : riconoscere alla minore due genitori dello stesso sesso "non viola alcun principio fondamentale", ma anzi è "superiore interesse della minore" garantirle i "diritti alla bigenitorialità ". Lo ha ...

Milano - il Tribunale riconosce i due papà | Parlano a Tgcom24 : "Sentenza apri-mente" : Secondo i giudici garantire alla piccola, nata negli Stati Uniti, i diritti alla bigenitorialità è "superiore interesse della minore"

Milano - minorenni denunciano due casi di stupro : “Erano immigrati”. Ma crollano dopo mesi d’indagini : “Tutto inventato” : Due distinti casi di stupro: le vittime minorenni, gli autori degli “uomini di colore”. Ma le ragazze avevano inventato tutto, in un caso per il timore di essere rimasta incinta e nell’altro per il rischio di aver contratto malattie. E ora dovranno rispondere entrambe di simulazione di reato, mentre le inchieste per le due violenze sessuali inesistenti sono state archiviate. È quanto ha accertato la procura di Milano negli ...

Milano - bimba nata da due padri : il Tribunale ordina al Comune la trascrizione dell'atto di nascita : La sentenza segue quelle di Livorno, Roma e Pisa: fino ad oggi Palazzo Marino aveva riconosciuto solo figili di due madri

Diretta/ Olimpia Milano Khimki (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (basket Eurolega) : Diretta Olimpia Milano Khimki, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Mediolanum Forum ed è valida per la quarta giornata di basket Eurolega(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 20:18:00 GMT)

Milano : all'università Bicocca due giornate dedicate all’infanzia (2) : (AdnKronos) - Il laboratorio 'Le mani nel passato: un’esperienza tra archeologia e gioco' si svolgerà nella scuola dell’infanzia in piazza dei Daini e, attraverso una ricostruzione in forma narrativa e ludica, condurrà i bambini a esplorare alcuni aspetti del modo di vivere degli uomini antichi. Dop

Milano : all'università Bicocca due giornate dedicate all’infanzia : Milano, 24 ott. (AdnKronos) - Incontri, eventi e laboratori didattici dedicati all'infanzia e al mondo dell'educazione. E' l'iniziativa organizzata dall'università Milano-Bicocca per presentare il polo sperimentale per l’infanzia 'Bambini Bicocca'. Si parte venerdì prossimo, 26 ottobre, con il conve

DriveNow festeggia due anni di attività a Milano : DriveNow, il car sharing del Gruppo BMW, presente nelle principali città europee, festeggia il secondo anno di attività a Milano, dove la società è operativa dal 19 ottobre 2016 con una flotta composta da 500 veicoli tra BMW Serie 1, Serie 2 (Active Tourer e Cabrio), MINI Clubman, MINI 3 e 5 porte e MINI […] L'articolo DriveNow festeggia due anni di attività a Milano sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, ...

LIVE Olympiacos-Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : greci avanti di due punti (26-24) a fine primo quarto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olympiacos-Olimpia Milano, sfida valevole per la terza giornata della stagione regolare di Eurolega. La squadra di Pianigiani scende ancora in campo dopo il ko casalingo con il Real Madrid di due giorni fa, con l’Armani Exchange che ha assaporato per almeno trenta minuti la vittoria contro i campioni in carica. Milano vuole essere protagonista anche su uno dei campi più caldi d’Europa e contro una ...

Milano : polizia arresta due gemelli spacciatori : Milano, 18 ott. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato a Milano due fratelli gemelli spacciatori di droga. Gli agenti sono risaliti ai due fratelli, di 26 anni e residenti in zona Quarto Oggiaro, dopo aver arrestato lo scorso marzo un cittadino peruviano di 22 anni, trovato in possesso di 150 grammi

DIRETTA/ Olimpia Milano Real Madrid (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (basket Eurolega) : DIRETTA Olimpia Milano Real Madrid, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di Eurolega, valida per la seconda giornata e in programma al Mediolanum Forum(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 20:19:00 GMT)

Volley – Revivre Axopower Milano - Riccardo Sbertoli : “contro Padova in campo per fare due passi in avanti” : Dopo la battuta d’arresto contro Ravenna, la Revivre Axopower Milano si prepara alla sfida di domenica contro i patavini È tornata a sudare in palestra la Revivre Axopower Milano che, dopo i giorni di riposo previsti dopo la sfida d’esordio in campionato con Ravenna, si è ritrovata per riprende il programma di allenamenti settimanale. Secondo giorno di preparazione per i ragazzi di Andrea Giani che, dopo aver scaricato le tossine della ...