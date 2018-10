Milan | Rodriguez | Tutti con Gattuso | con la Samp per il rilancio

Milan : Rodriguez - siamo con Gattuso : MilanO, 26 OTT - "Con Gattuso stiamo bene, facciamo tutto per lui e anche per noi". Il terzino del Milan, Ricardo Rodriguez, in un'intervista a Sky Sport, difende la posizione di Rino Gattuso, in discussione dopo le due brutte sconfitte contro Inter e Betis. "È normale - aggiunge lo svizzero - che si parli sempre di un allenatore quando perdi due ...

Milan - Rodriguez : 'Nessun problema con Gattuso - ci troviamo bene con lui. Ora mostriamo di essere forti' : Lo sa bene anche Ricardo Rodriguez , che ai microfoni di Sky Sport ha analizzato il momento della squadra rossonera. Obiettivi precisi per il terzino: "Siamo tutti arrabbiati " ha detto il difensore ...

Milan : Calhanoglu il dubbio - Higuain la certezza - Rodriguez la sorpresa : I sogni gli piacciono il giusto, meglio le solide realtà, per dirla come nella famosa pubblicità. Rino Gattuso si affiderà all'usato sicuro nel derby di domenica a San Siro: formazione collaudata e ...

Ag. Rodriguez : 'Gli serviva tempo - ora è al top. Futuro? È felice al Milan' : Gianluca Di Domenico , agente di Ricardo Rodriguez , ha parlato al Corriere dello Sport del momento che sta vivendo il terzino del Milan: 'Sta facendo delle prestazioni di alto livello, gli è servito adeguarsi un po' al campionato italiano. La Serie A è difficilissima e quasi tutti ...

Milan-Atalanta - Rodriguez : 'Vogliamo solo i tre punti' : Ricardo Rodriguez è intervenuto a Sky Sport in vista del match contro gli orobici. E' convinto che questa può essere una partita della svolta: ' Può essere, noi vogliamo fare bene qui a San Siro ...

Rodriguez : 'Ho detto no al Psg per il Milan' : TORINO - 'Sono un tipo fedele. Se mi tratti bene e in modo corretto, resto. Altrimenti me ne vado. E il Milan fin qui mi ha mostrato sempre la sua stima' . In un'intervista al quotidiano 'Tagblatt', ...

Ricardo Rodriguez : 'PSG? Il Milan è già il top! Gattuso? Pronti a tutto per lui' : Tra ricordi dell'infanzia problematica e quelli con i rossocrociati, il 68 Milanista parla anche del mondo rossonero. Queste le parole rilasciate a tagblatt.ch : 'Solo tre club in carriera? Se mi si ...

Milan - senti Ricardo Rodriguez : “pronti a tutto per Gattuso e per quei pazzi dei tifosi” : Ricardo Rodriguez ha detto no all’offerta del Psg in estate, il calciatore svizzero ha scelto di restare al Milan per giocarsi la corsa alla Champions Ricardo Rodriguez è impegnato in queste ore con la maglia della Nazionale svizzera. Il terzino però, è stato interpellato da tagblatt.ch anche in merito ad alcuni argomenti che riguardano il Milan, su tutti l’offerta del Psg di questa estate: “Sì, c’era interesse e fa ...

