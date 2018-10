Milan | lungo confronto tra Leonardo e Maldini

LIVE Olimpia Milano-Real Madrid basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : 50-41 per i meneghini all'intervallo lungo : OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE dalle ore 20.45 di Olimpia Milano-Real Madrid: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento! CLICCA IL TASTO F5 DA ...

Infinity - lo sponsor ufficiale di TEDxMilano che racconta la realtà in divenire nei suoi lungometraggi : Domenica 14 ottobresi è tenuto, presso il Teatro Dal Verme a Milano, il TEDxMilano , partner del network TED che da 34 anni porta sui palchi di tutto il mondo le storie e le esperienze di protagonisti provenienti da diversi settori. L'edizione milanese ha avuto come titolo Oltremisura , intesa come la ricerca di nuovi parametri per misurare la realtà ...

LIVE Olimpia Milano-Real Madrid basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : 50-41 per i meneghini all’intervallo lungo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Real Madrid, sfida valevole per la seconda giornata della stagione regolare di Eurolega. Sfida di lusso al Forum ed un esame importante per la squadra di Simone Pianigiani, che contro i campioni in carica testerà le sue ambizioni da playoff. L’inizio di stagione di Milano finora è stato perfetto con la vittoria della Supercoppa e i successi in campionato e coppa (in casa del Buducnost), ...