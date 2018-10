Milan | Gattuso ad un passo dall’esonero | Sampdoria decisiva per il suo futuro

Milan - Gattuso sempre più a rischio. Tra Conte e Donadoni spunta l idea Wenger : MilanO - La posizione di Rino Gattuso è sempre più complicata. La sconfitta casalinga con il Betis Siviglia in Europa League, arrivata quattro giorni dopo il bruciante ko nel derby in pieno recupero, ...

Milan - la panchina non va : Gattuso appeso ai titolari : Il giorno dopo è quello delle riflessioni: quando la squadra si ritroverà a Milanello sarà necessario un confronto. Servono, soprattutto, le soluzioni al problema e vanno trovate in fretta: tra due ...

Esonero Gattuso? Le ultime novità dopo la notte di riflessione in casa Milan : Esonero Gattuso, la decisione del Milan è arrivata al termine di un lungo consulto tra le varie componenti della società Esonero Gattuso? Ancora no… il Milan ha confermato Ringhio, per adesso. Questo l’esito del faccia a faccia serale tra le varie componenti della società rossonera, su tutte Leonardo, Maldini e Scaroni. Una fiducia che però ha un limite massimo, quella data dal club al tecnico Milanista. dopo la debacle ...

Milan - suona l’allarme : Gattuso scosso e affranto - siamo alla resa? : Un Milan decisamente sottotono e figlio di diversi problemi, sia a livello tattico che individuale. Un sconfitta interna contro il Betis, la quale ha fatto storcere il naso a tutti, specie ai tifosi, costretti ad incassare la seconda sconfitta nel giro di 5 giorni. Una sconfitta per 2-1 che non lascia margini di replica. Gattuso, […] L'articolo Milan, suona l’allarme: Gattuso scosso e affranto, siamo alla resa? proviene da Serie A ...

Milan - Gattuso : 'Io responsabile di questa figuraccia - gara imbarazzante' : Ci siamo involuti e di conseguenza a Higuain non arrivano palloni', ha poi proseguito come si legge su La Gazzetta dello Sport. C'è poi in particolare un aspetto che lo preoccupa: 'Abbiamo perso ...

Milan - la panchina di Gattuso non è a rischio : La panchina di Rino Gattuso non è assolutamente a rischio. E' questa la linea che filtra dal Milan dopo la sconfitta in Europa League col Betis Siviglia , la seconda di fila dopo quella al 93' ...

Milan - panchina Gattuso non è a rischio : ANSA, - MilanO, 25 OTT - La panchina di Rino Gattuso non è assolutamente a rischio. Questa la linea che filtra dal Milan dopo la sconfitta in Europa League contro il Betis, la seconda di fila dopo ...

Milan-Betis - Gattuso : 'Abbiamo perso la bussola. Sono il primo responsabile - giusto che venga messo in discussione' : Gattuso ha analizzato con la consueta sincerità che lo contraddistingue la partita ai microfoni di Sky Sport : "Cosa succede? Succede che abbiamo perso la bussola - ha ammesso - oggi è stata una ...

Milan-Betis - Gattuso : “Abbiamo perso la bussola - ci hanno dominati” : Milan-Betis, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Milan-Betis, Rino Gattuso, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della sconfitta in Europa League: “Abbiamo perso la bussola, oggi è stata una partita di sofferenza. Ci hanno dominati. Stiamo perdendo le nostre sicurezze, non stiamo giocando con la […] L'articolo Milan-Betis, Gattuso: ...

Milan - Reina : 'Fiducia a Gattuso - ora più di prima. Non è tutto buio - bisogna stare calmi' : Pepe Reina ha parlato a Sky Sport nel post-partita di Milan-Betis: 'Il gol subito? Questo è il nostro mestiere, a volte si sbaglia. bisogna rialzarsi e imparare dagli errori. Il Betis palleggia molto bene, a volte ti viene ...

Milan - Gattuso : "Abbiamo perso bussola e sicurezze - io primo responsabile" : Il tecnico rossonero dopo il ko contro il Betis: "Giusto mettermi in discussione. Sono preoccupato e ora devo trovare la soluzione"

Milan - Gattuso amaro e preoccupato : “Troppo fragili - giusto che io sia messo in discussione” : Sconfitta pesante contro il Betis per il Milan di Gattuso, che al termine della partita ha analizzato la partita ai microfoni di Sky Sport: “Succede che abbiamo perso la bussola, perché oggi sicuramente è stata una partita di sofferenza. Stiamo perdendo le nostre sicurezze. Non stiamo giocando con la mente libera e non troviamo le nostre giocate. Dopo il 2-1 la squadra si è sbloccata e ha iniziato a giocare. Il Betis ha dominato e ...

Milan-Real Betis - Gattuso : “Abbiamo perso la bussola - ci hanno dominati” : Milan-Real Betis, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Milan-Real Betis, Rino Gattuso, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della sconfitta in Europa League: “Abbiamo perso la bussola, oggi è stata una partita di sofferenza. Ci hanno dominati. Stiamo perdendo le nostre sicurezze, non stiamo giocando […] L'articolo Milan-Real Betis, Gattuso: ...

Europa League - Milan-Betis 1-2 : per Gattuso primo ko in Europa : MILANO - Correva l'anno 1977, quando il Betis Siviglia, nel primo turno di Coppa delle Coppe, visitò San Siro per affrontare il Milan di Rivera e Capello. Perse 2-1, con gol di Tosetto e del futuro ...