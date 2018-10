Migranti Vicofaro in nuova struttura

Vicofaro - il mega-blitz alla pizzeria dei Migranti di don Biancalani porta a un nulla di fatto. E il prete andrà a Riace : Sono arrivati in cinquanta, tra polizia, carabinieri, vigili urbani, guardia di finanza, Asl, ispettorato del lavoro e vigili del fuoco. Un blitz alla pizzeria del Rifugiato di Vicofaro promosso e autorizzato, in accordo con il comitato dell’ordine pubblico, dal prefetto Emilia Zarilli che ora dice: “Le pizze erano ad offerta libera e dei 60 migranti presenti solo uno era in una posizione di irregolarità”. Un imponente stuolo di ...

Vicofaro - i Migranti sfrattati dal centro d’accoglienza dormono in chiesa. Don Biancalani : “Non posso mandarli via” : Una decina di migranti, la maggior parte di religione musulmana dormono al secondo piano della chiesa di Santa Maria Maggiore a Vicofaro, Pistoia. Materassi in fila, bottiglie d’acqua, qualche vestito e pochi oggetti personali. Il parroco Massimo Biancalani ha deciso di dedicare la parte alta della chiesa all’ospitalità dei migranti, a seguito che il 28 agosto scorso la prefettura aveva predisposto la chiusura di parte della ...

Vicofaro - chiuso il centro d’accoglienza di Don Biancalani : “Farò ricorso al Tar”. E intanto ospita i Migranti in chiesa : Matteo Salvini l’ha spuntata: il centro di accoglienza di Vicofaro, a Pistoia, guidato da don Massimo Biancalani, è stato chiuso. L’ordinanza di chiusura per ragioni di sicurezza, come anticipato da Ilfattoquotidiano.it, è puntualmente arrivata. A firmarla è stato il sindaco di centrodestra di Pistoia Alessandro Tomasi. Per Salvini e la Lega è una vittoria perché da un anno martellano: “Quel centro va chiuso”. Il botta e risposta tra ...

Vicofaro - Migranti trasferiti in un’altra parte della struttura. Don Biancalani : “Sindaco vuole chiudere l’intero centro” : “Vicofaro resiste”, urla in uno dei suoi ultimi post su Facebook don Massimo Biancalani. Vicofaro è il fortino in cui il prete pistoiese accoglie un centinaio di persone tra migranti, italiani senza lavoro e senza tetto, ma il fortino è assediato. Da fine agosto di un anno fa, da quando cioè don Massimo portò in piscina i suoi ospiti africani, postò una foto che causò la reazione di Matteo Salvini ed esponenti di Forza Nuova parteciparono con ...

