Migranti | falsi permessi di lavoro ad Avola | 10 persone a giudizio

Migranti respinti - i legali accusano : “La Francia falsifica l’età dei minori” : Abbiamo il sospetto che i gendarmi francesi abbiano falsificato in più occasioni i verbali di respingimento, modificando le date di nascita dei Migranti fermati in Val di Susa. Così da far passare minorenni per maggiorenni e non essere costretti ad occuparsi di loro come impongono le norme internazionali». È l’accusa lanciata dall’avvocato torinese...