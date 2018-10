Microsoft batte Amazon | è seconda società hi-tech per valore

Microsoft presenta la funzione Battery Limit per i Surface : Preservare l’usura batteria è un obiettivo molto importante per gli utenti che hanno particolarmente cura dei propri dispositivi, e i 2-in-1 marchiati Surface non sono da meno. Ebbene Microsoft ha pensato di introdurre una funzionalità apposita con il fine di salvaguardare le batterie dei dispositivi che sono sempre collegati (o per la maggior parte del tempo) alla presa elettrica. Tale funzione è denominata Battery Limit for Surface e, ...

Surface : Microsoft brevetta delle batterie intelligenti con ricarica rapida : I Surface sono abbastanza noti per la loro autonomia che si posiziona sempre come migliore o tra le migliori nella categoria senza rinunciare eccessivamente alla performance. Se l’autonomia è più che ottima la stessa cosa di certo non si può dire della velocità di ricarica che, per quanto non sia lentissima, non è oggettivamente il Top. Tuttavia, Microsoft potrebbe con i prossimi dispositivi cercare di risolvere definitivamente questa ...