Michael Jordan investe nel gaming competitivo

Space Jam 2 – La pazza idea di LeBron James e Ryan Coogler : anche Michael Jordan nel cast : LeBron James e il regista Ryan Coogler avrebbero in mente di contattare Michael Jordan per proporgli un ruolo in Space Jam 2 Continuano a susseguirsi ufficialità e rumor intorno all’uscita di Space Jam 2, il sequel del film in cui Michael Jordan e i Looney Toons hanno salvato la terra dalla minaccia dei ‘Monstars’. Confermata l’uscita della seconda pellicola, con LeBron James come protagonista, in tanti si sono ...

Space Jam 2 - LeBron James è l’erede di Michael Jordan : A ventidue anni dall’ultimo ciak si riaccendono le luci su Space Jam, il film che ha segnato un’epoca, per gli appassionati di basket e non solo, con la strana coppia Michael Jordan e Bugs Bunny. A vestire i panni del giocatore che ha cambiato la percezione della NBA portando a compimento la metamorfosi iniziata con l’era Magic Johnson-Larry Bird sarà LeBron James (e chi altrimenti?), il simbolo di una lega globale capace anno dopo anno di ...

Usa - uragano Florence : Michael Jordan dona 2 milioni per aiutare le regioni colpite : Il leggendario ex giocatore di basket Michael Jordan donerà due milioni di dollari alle regioni colpite dall’uragano “Florence”. I Charlotte Hornets, squadra di proprietà di Jordan, hanno annunciato i piani martedì: un milione andrà alla Croce Rossa americana e l’altro ad una fondazione per le vittime dell’uragano. Considerato da molti come il più grande giocatore di basket di tutti i tempi, Jordan è cresciuto a ...

Nba - Michael Jordan simbolo dei Bulls per "30 squadre - 30 campioni" : Michael Jordan nel 1987. Ap Michael Jordan nel 1987. Ap C'è un prima e dopo, in Nba e nel basket in generale. Un prima di Michael Jordan e un dopo Michael Jordan. Perché MJ è stato il più forte di ...

Basket - Kobe Bryant compie 40 anni. Da Rieti ai cinque anelli NBA - l’uomo che aveva Michael Jordan come obiettivo : 40 anni, di cui 20 passati in una maglia gialloviola. Kobe Bryant passa oggi nella fase “anta” della sua vita da immenso campione della pallacanestro mondiale. La sua parabola, però, non smette di avere successo anche fuori dal campo, visti gli investimenti di successo da lui compiuti e il recente, inatteso Premio Oscar per il cortometraggio d’animazione Dear Basketball, realizzato insieme a Glen Keane. Quella di Kobe è una ...

Maglie Psg 'griffate' Michael Jordan : ANSA, - ROMA, 22 AGO - Michael Jordan 'sbarca' nel calcio. Il simbolo della griffe firmata dal più grande giocatore nella storia del basket comparirà infatti, al posto di quello della casa madre Nike, ...

