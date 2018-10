Metro Roma | i tifosi russi non saltavano sulla scala mobile crollata | un video lo dimostra

I russi non sono così contenti del disastro della Metro di Roma : Il disastro della scala mobile alla fermata della metro Repubblica infastidisce i russi. Se all’inizio tra Roma e Mosca c’era stato uno scambio di ringraziamenti e solidarietà – Putin aveva ringraziato il sindaco di Roma, Virginia Raggi, e i medici per il soccorso prestato ai tifosi del Cska –, la R

Roma - sciopero mezzi - Metro e ferrovie urbane attive - bus a singhiozzo : Non si registrano grandi disagi sul versante didattico, mentre alcune zone da giorni lamentano una raccolta dell'immondizia a macchia di leopardo

Sciopero oggi a Roma 26 ottobre 2018 : Metro e bus a rischio - gli orari : Lo Sciopero generale di oggi 26 ottobre è stato indetto dai sindacati Sgb, Cub, SI Cobas, Usi-Ait e Slai Cobas. In vigore le...

Il momento della rottura della scala mobile nel metrò di Roma - ma non salta nessuno : Gli attimi terribili in cui la scala mobile della metropolitana di Roma nella stazione di Repubblica si è rotta facendo precipitare alcuni tifosi del Cska di Mosca, prima dell'incontro di Champions League con la Roma. Il nuovo video è stato postato sulla pagina Facebook CSKA Fans Against Racism ed è stato realizzato da uno dei tifosi caduti. Come si vede dalle immagini, non sembra ...

Attenti alla truffa del parchiMetro a Roma : ecco come ti rubano i soldi : Dopo la truffa dello specchietto con le sue innumerevoli varianti c’è quella del parchimetro. Tante sono le segnalazioni negli ultimi tempi. Le monete non vengono restituite, perché bloccate da un bastoncino inserito all’interno. Così i Romani che parcheggiano l’auto sulle strisce blu non possono riprendere i soldi rigettati dalle macchinette. Uno scherzetto che frutterebbe ai malviventi un bel bottino. La truffa del ...

Sciopero 26 ottobre : treni - bus e Metro/ Ultime notizie Roma-Milano : caos Atac - Atm - Trenitalia (info orari) : Sciopero generale 26 ottobre 2018: mezzi pubblici, treni, metro, aerei e scuola. Ultime notizie a Roma e Milano: info orari Atac e Atm, caos per trenitalia e Trenord(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 11:43:00 GMT)

Metro B e B1 Roma - linea sospesa nell'ora di punta/ Ultime notizie Atac : “guasto tecnico” - caos e polemiche : Metro B e B1 Roma, linea sospesa nell'ora di punta: è ripartita dopo mezz'ora. Atac: “guasto tecnico”. Le Ultime notizie: caos e polemiche ancora una volta nella Capitale(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 11:18:00 GMT)

Roma : dopo elettrico ripreso scorrimento linea Metro B-B1 : Roma – E’ ripreso alle 10 il servizio sulla linea B-B1 della metro di Roma dopo uno stop di circa mezz’ora a causa di un guasto della corrente elettrica. L’Atac, per attenuare i forti disagi con i passeggeri fermi sulle banchine, aveva attivato un servizio di bus sostitutivo. L'articolo Roma: dopo elettrico ripreso scorrimento linea metro B-B1 proviene da RomaDailyNews.

Roma - Metro B bloccata per 20 minuti : 10.16 Stamane la linea B della metropolitana di Roma è rimasta completamente bloccata per 20 minuti a causa di un guasto. Lo ha fatto sapere l'Atac. Il blocco è stato causato da problemi all'alimentazione elettrica della linea. Il guasto ha fermato la circolazione in entrambe le direzioni, dalle 9 alle 9.20. Pochi minuti dopo, il servizio è ripreso regolarmente.

Roma - cede scala mobile Metro : 24 tifosi Cska feriti/ Ultime notizie : 4 guasti nelle ultime settimane : Roma, crolla scala mobile metro. Video ultime notizie: 24 tifosi russi feriti, scene di terrore e panico nella serata di ieri dopo la partita fra i giallorossi e il Cska di Mosca(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 20:59:00 GMT)

Metro A Roma - incidente scala mobile : la Procura indaga per disastro colposo. Il sistema di sicurezza non ha funzionato : Nonostante le presunte “intemperanze” dei tifosi – le immagini delle telecamere sono al vaglio della magistratura – quell’incidente non sarebbe dovuto avvenire. E ora la Procura di Roma indaga non più solo per lesioni colpose, ma anche per il reato di disastro colposo. I pm coordinati dal Procuratore Giuseppe Pignatone hanno ricevuto le prime informative dalle forze dell’ordine in merito all’incidente nella stazione della ...

ROMA - CROLLA SCALA MOBILE Metro/ Ultime notizie - gravi lesioni fra i feriti - gradini come lame : ROMA, CROLLA SCALA MOBILE METRO. Video Ultime notizie: 24 tifosi russi feriti, scene di terrore e panico nella serata di ieri dopo la partita fra i giallorossi e il CSKA di Mosca(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 17:55:00 GMT)

Metro Roma - la Procura indaga : disastro colposo | "I tifosi ballavano" - "No - traballava da giorni" | Campidoglio : 11 milioni per la manutenzione : Intanto Atac chiarisce che controlli e manutenzione delle scale mobili vengono effettuati mensilmente. Nel 2015 erano stati chiesti al Comune interventi di manutenzione in tutte le stazioni della Metro