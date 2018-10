Metro 2 a Torino appesa al finanziamento privato

lastampa

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Costerà 2 miliardi: 31 chilometri e 36 stazioni. Progetto in sei mesi per non perdere i fondi del governo Trasporti Sei mesi per presentare il progetto preliminare e meno di tre anni per cominciare a ...