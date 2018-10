Meteo | Italia sott' acqua | fine settimana di forti temporali

Previsioni Meteo Italia : Mappa Elaborata da Rete Meteo Amatori Previsione per l’Italia per il 26 Ottobre 2018 La giornata di Venerdì, vedrà un aumento della copertura nuvolosa sui settori del Nord Italia e lungo i versanti tirrenici, con anche le prime deboli precipitazioni specie su: Liguria, nord della Toscana, Umbria, alto Lazio, Campania, nord-ovest della Calabria e in serata anche su, Friuli Venezia Giulia e più sporadicamente in pianura padana. Bollettino ...

Grosso Meteorite illumina i cieli italiani : ecco il video girato in Lombardia! : Una intensa scia luminosa causata dalla caduta in atmosfera di un meteorite è stata avvista nella giornata di ieri su gran parte d'Italia, in particolare al centro-nord, come vi abbiamo raccontato...

Allerta Meteo - arriva il “Monsone Italiano” : piogge torrenziali - forte scirocco e caldo anomalo - scatta l’allarme alluvione [MAPPE] : 1/45 ...

Meteora nei cieli nel Nord Italia : un video cattura la scia luminosa : Non solo il tramonto e poi la luna piena hanno dato spettacolo nei cieli la sera del 24 ottobre: in tanti, sui social, hanno segnalato di aver visto una Meteora all'ora del tramonto. Il fenomeno è ...

Cielo rosa e una lunga scia verde - il Meteorite attraversa l’Italia : il video del corpo incandescente sopra la Lombardia : Non solo la luna piena ha dato spettacolo in Cielo ieri sera: in tanti, sui social, hanno segnalato di aver visto un meteorite all’ora del tramonto. Il fenomeno è stato avvistato da Genova a Trieste, da Milano a Roma ed è stato puntualmente pubblicato su Facebook, Twitter e Instagram. Il tutto è avvenuto intorno alle 18.40 ed è stato descritto come una lunga scia verde lasciata da un corpo incandescente. Nel video, il meteorite che solca il ...

Previsioni Meteo - una potente tempesta porterà forte maltempo in Italia : da venerdì sera piogge intense - temporali e rischio alluvioni al Centro-Nord - oltre 1 metro di neve sulle Alpi : Previsioni Meteo – Dopo una giornata di caldo senza precedenti per la fine di ottobre al Nord Italia, una potente tempesta porterà il rischio di alluvioni e neve in montagna per alcune parti dell’Europa centrale e meridionale nel corso del weekend. L’area che va dalla Spagna alla Polonia e alla Penisola Balcanica sarà colpita da questo grande e potente sistema. Tuttavia, gli effetti maggiori si avranno dalla Francia meridionale all’Italia ...

Previsioni Meteo Italia : Mappa Elaborata da Rete Meteo Amatori Previsione per l’Italia per il 25 Ottobre 2018 La giornata di Giovedì vedrà tempo in prevalenza stabile e soleggiato su gran parte dei settori della penisola. Da segnalare la possibilità di nebbie / foschie al mattini nelle valli intere, specie in Toscana. Dalla sera avremo un aumento della copertura nuvolosa sui settori di Liguria e alto Tirreno. Bollettino di Criticità Italia Il CENTRO ...

Previsioni Meteo : si risveglia l'Atlantico - intensa perturbazione in Italia nel week-end : intensa perturbazione in arrivo sull'Italia, tanto maltempo da nord a sud nel week-end! Previsioni Meteo / Il caldo e secco vento di Foehn che sta interessando il nord Italia e che sta purtroppo...

Spettacolo nei cieli italiani : avvistato Meteoroide luminoso dopo il tramonto : L'avvistamento in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Lazio e Marche. L'oggetto ha generato una scia luminosa sgretolandosi mentre attraversava l'atmosfera.Continua a leggere

Spettacolo nei cieli italiani : Meteorite avvistato da migliaia di persone - oggi 24 Ottobre 2018 : Spettacolare avvistamento nei cieli italiani pochi minuti fa. Attorno alle 18.20, quindi poco dopo il tramonto, una grossa e vistosa scia luminosa ha solcato i cieli della nostra penisola, in...

Previsioni Meteo - 4-5 giorni di forte maltempo al Nord Italia dal weekend : piogge estreme - c’è il rischio di pericolose alluvioni [MAPPE] : 1/9 ...

Meteo Protezione Civile : il bollettino per domani - tempo stabile su tutta l'Italia : La giornata di domani sarà caratterizzata ancora da tempo stabile su tutto il territorio e clima mite grazie alla presenza dell'alta pressione, tuttavia con un calo delle temperature su parte della...