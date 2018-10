Messico | Vettel e Raikkonen dopo le libere del venerdì

Formula 1 - GP Messico. Vettel dopo le libere : 'Concentrati su qualifica e gara' : "E' stato molto difficile per me e per noi far funzionare la macchina nel modo giusto oggi. E' stato interessante al mattino confrontare i pacchetti. Noi ci siamo concentrati di più a preparare ...

Sebastian Vettel - GP Messico F1 2018 : “Manca l’aderenza - bene il passo gara. Per le qualifiche…” : Sebastian Vettel non ha brillato nelle prove libere del GP del Messico 2018, terzultima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha pagato alcune difficoltà similari a quelle della Mercedes e ha faticato a tenere il passo delle indemoniate Red Bull, pur facendo capire a tratti che ci sono margini di miglioramento in vista delle qualifiche e della gara. Il tedesco, secondo in classifica generale ma ormai rassegnato al trionfo finale di ...

Messico : Red Bull anche nelle FP2. Poi KO di Verstappen. Vettel 4° : La Red Bull davanti a tutti anche nelle seconde libere del GP del Messico, con Max Verstappen che ha preceduto di 0.153s Daniel Ricciardo. Ma non è tutto oro quel che luccica, infatti a 10 minuti dalla fine della sessione un problema idraulico ha costretto l’olandese a parcheggiare la sua RB14. Adesso resta da vedere […] L'articolo Messico: Red Bull anche nelle FP2. Poi KO di Verstappen. Vettel 4° sembra essere il primo su ...

Sebastian Vettel - GP Messico 2018 F1 : “Manca l’aderenza - bene il passo gara. Per le qualifiche…” : Sebastian Vettel non ha brillato nelle prove libere del GP del Messico 2018, terzultima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha pagato alcune difficoltà similari a quelle della Mercedes e ha faticato a tenere il passo delle indemoniate Red Bull, pur facendo capire a tratti che ci sono margini di miglioramento in vista delle qualifiche e della gara. Il tedesco, secondo in classifica generale ma ormai rassegnato al trionfo finale di ...

Formula 1 - GP Messico : Sky Tech - dove nascono gli errori di Vettel. VIDEO : Gli errori di Sebastian Vettel hanno inciso su una stagione di Formula 1 che in Messico potrebbe e dovrebbe definitivaemnte chiudersi in favore di Lewis Hamilton. Ma da dove nascono questi incidenti ...

Messico - comanda Verstappen. Vettel 4° - Lewis rincorre : 7° : una Red Bull croce e delizia quella che si è presentata a Città del Messico nella prima giornata di prove libere del terzultimo GP della stagione. Nella prima e nella seconda sessione è stato infatti ...

F1 – Giornata faticosa per la Ferrari in Messico - l’analisi di Vettel : “è stato difficile far funzionare la macchina - ma…” : Le parole di Sebastian Vettel al termine della prima Giornata di prove libere del Gp del Messico E’ terminata la prima Giornata di prove libere del Gp del Messico: Giornata faticosa per la Ferrari, con Vettel che ha chiuso le Fp2 solo al settimo posto. Il team di Maranello deve lavorare sodo in vista dell’importante Giornata di qualifiche di domani. Vettel ha analizzato molto nel dettaglio la sua prima Giornata di prove, ...

F1 - Messico : Verstappen guida le libere - Vettel settimo : CITTA' DEL Messico - Inizia benissimo il weekend della Red Bull in Messico, terzultima tappa del Mondiale di Formula 1. Max Verstappen e Daniel Ricciardo dominano la classifica al termine della prima ...

F1 – Terminate le Fp1 in Messico : le Red Bull fanno il vuoto - molto più dietro le Ferrari di Vettel e Raikkonen [TEMPI] : All’Autodromo Hermanos Rodriguez il primo a brillare è Max Verstappen: il pilota della Red Bull segna il tempo più veloce nelle prime prove libere del Gp del Messico Il weekend del terzultimo appuntamento del campionato mondiale di F1 è appena iniziato grazie alle prime prove libere scese in pista all’Autodromo Hermanos Rodriguez. Con Lewis Hamilton ad un passo dal titolo mondiale, le Fp1 del Gp del Messico hanno dato il loro ...

F1 Messico - Vettel : «Affrontiamo bene questo weekend» : CITTA' DEL Messico - ' Abbiamo vinto l'ultima gara e per la squadra è stato un risultato importante dopo le difficoltà delle ultime gare. In fin dei conti l'umore è buono e abbiamo fatto dei progressi,...

Messico : Vettel e Raikkonen dicono di sapere cosa fare : Giovedì del GP del Messico con le prime dichiarazioni ai media per i piloti della Scuderia Ferrari Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, con il vincitore di Austin protagonista della conferenza stampa dei piloti organizzata dalla FIA, assieme al pilota di casa Sergio Perez e a Max Verstappen. Sebastian Vettel: “Affrontiamo bene questo weekend, abbiamo vinto l’ultima […] L'articolo Messico: Vettel e Raikkonen dicono di sapere cosa fare ...

Sebastian Vettel - GP Messico F1 2018 : “L’obiettivo è vincere. Troppi incidenti? Cercherò di tenere un margine di sicurezza maggiore” : Sebastian Vettel e la voglia di riscatto. Siamo alla vigilia del GP del Messico 2018, terzultima prova del Mondiale di Formula Uno, e per il ferrarista il round ha un sapore particolare. Reduce da una sequenza di errori che lo hanno fatto finire nel tritacarne della critica, Seb ha molto di che farsi perdonare e sulla pista intitolata ai fratelli Rodriguez ha voglia di voltare pagina e mettersi alle spalle quanto accaduto. La Ferrari, in Texas, ...

Formula 1 - GP Messico. Vettel : 'L'obiettivo è vincere - ma non dipende da noi il destino del campionato' : "La velocità in rettlineo nelle mie ultime gare dipendva anche dal livello di ala che montavi sulla macchina, ma in rettilineo siamo stati più competitivi dell'anno scorso. Speriamo di essere più ...

F1 - Vettel non si nasconde in Messico : “l’obiettivo è senza dubbio la vittoria - ma non dipende solo da noi” : Il pilota tedesco ha sottolineato come l’obiettivo della Ferrari in Messico è la vittoria, puntando sulla competitività in rettilineo Sebastian Vettel può fare davvero poco per evitare che Hamilton vinca il quinto titolo mondiale, al britannico infatti basta un settimo posto per stappare lo champagne e appaiare Fangio nella classifica all-time. photo4/Lapresse L’obiettivo del tedesco comunque è vincere, per rovinare ...