Messico | Verstappen vola nelle libere 1 Mercedes e Ferrari dietro

Max Verstappen - GP Messico F1 2018 : “In qualifica non abbiamo chance - in gara siamo più forti. Vettel? Posso solo guardare a me stesso - non ha senso commentare…” : Il circus si è trasferito a Città del Messico per la 19ma edizione del Gran Premio del Messico, diciannovesimo e terzultimo appuntamento della stagione 2018. Max Verstappen si presenta al weekend messicano dopo aver disputato una gara fantastica ad Austin, in cui ha rimontato dalla 18ma posizione della griglia di partenza sino alla seconda piazza finale. Nella consueta conferenza stampa del giovedì gli è stato chiesto se ritenesse la gara texana ...

F1 – Verstappen - il Gp del Messico e gli errori di Vettel nel 2018 : “non voglio fare incazzare nessuno” : Le sensazioni di Max Verstappen alla vigilia del Gp del Messico: le parole dell’olandese in conferenza stampa Tutto pronto in Messico per un nuovo appuntamento della stagione 2018 di F1. Lewis Hamilton si gioca il secondo match point dell’anno: in terra messicana sarà più facile per il britannico della Mercedes mettere le mani sul titolo di campione de mondo. photo4/Lapresse Reduce da un ottimo secondo posto ad Austin, Max ...

F1 - GP Messico 2018 : Lewis Hamilton e la Mercedes vogliono festeggiare - Sebastian Vettel deve ritrovarsi - attenzione a Max Verstappen! : Neanche il tempo di respirare che è subito il momento di calarsi nell’abitacolo, indossare la tuta e il casco e spingere. Dopo Austin (Stati Uniti) è il momento di Città del Messico per il terzultimo round del Mondiale di Formula Uno 2018. Siamo reduci da un risultato inatteso: la vittoria di Kimi Raikkonen dopo 5 anni. Il finlandese della Ferrari ha centrato il bersaglio grosso dopo 113 GP di digiuno permettendo alla scuderia di Maranello ...