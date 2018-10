Messico | Red Bull anche nelle FP2 Poi KO di Verstappen Vettel 4°

F1 Messico - le Red Bull spaventano tutti nelle Libere 2 : Verstappen vola, Ferrari e Mercedes si prendono distacchi importanti: 4° Vettel, 7° Hamilton

F1 – Terminate le FP2 in Messico : le Red Bull sono astronavi - Ferrari e Mercedes a distanza siderale [FOTO] : Max Verstappen e Daniel Ricciardo fanno il vuoto nella seconda sessione di prove libere del Gp del Messico, Ferrari e Mercedes staccate di oltre un secondo La Red Bull continua a dominare in Messico, Max Verstappen e Daniel Ricciardo chiudono davanti a tutti anche la seconda sessione di prove libere. photo4/Lapresse Il pilota olandese precede il proprio compagno di squadra di poco più di un decimo, fermando il crono sull’1:16.720. ...

LIVE F1 - GP Messico 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Ferrari e Mercedes per rispondere alla Red Bull : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP del Messico 2018, tappa del Mondiale F1 che si corre nella capitale dello Stato centro-americano. Dopo la prima sessione dominata dalla Red Bull e in cui Ferrari e Mercedes non hanno spinto utilizzando delle power unit vecchie, in questo turno dovremmo vedere qualcosa di più interessante con le Rosse e le Frecce d’Argento che dovrebbero rispondere alla doppietta piazzata ...

F1 - GP Messico 2018 : risultati prove libere 1. Doppietta Red Bull - Ferrari e Mercedes si controllano : Strepitosa prestazione delle Red Bull nelle prove libere 1 del GP del Messico 2018, terzultima tappa del Mondiale F1 che si corre nella capitale dello Stato centro-americano. Max Verstappen e Dani Ricciardo hanno sorpreso davvero tutti balzando al comando grazie a due eccellenti giri su gomme hypersoft: l’olandese ha stampato un perentorio 1:16.656 mentre l’australiano si è fermato a 1:17.139. Le Lattine sembrano gradire ...

