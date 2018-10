MENINGITE | MORTO UN 46ENNE Treviso | smentito allarme epidemia | non era contagiosa

MENINGITE - morto 46enne / Treviso - fatale per l'uomo un'otite che era stata trascurata : A Treviso un 46enne è morto per una Meningite: Paolo Duo, originario di Alessandria, ha perso la vita con un'otite trascurata che è stata per lui fatale. Era ricoverato al Ca' Foncello.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 17:19:00 GMT)