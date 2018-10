Mengoni Live 2019 – Boom di biglietti venduti | raddoppiano le date di Milano e Verona

Domenica Live - Loredana Berté : “La camicia di forza me l’hanno messa davvero”. Poi frecciatina a Mengoni : “M’ha copiato” : “Me l’hanno messa davvero nella vita la camicia di forza“, rivela Loredana Bertè a Domenica Live. La cantante nel corso dell’intervista con Barbara D’Urso ha spiegato perché nella copertina di “LiBertè”, suo ultimo disco, compare proprio con una camicia di forza: “Io un giorno mi sono rotta le scatole di trapani che sentivo, per trent’anni, quando abitavo nell’altra casa… ma tutti i giorni, per ...

Domenica Live - Loredana Bertè : «Marco Mengoni mi ha copiato» : Loredana Bertè rivede un filmato del 1982 con Barbara D'Urso “M’ha copiato Mengoni”. Intervenuta a Domenica Live per presentare LiBertè, suo ultimo album, Loredana Bertè si è lasciata sfuggire, senza particolare malizia, questa frase appuntita sul vincitore di X Factor 3. Dopo aver ripercorso i momenti fondamentali della sua storia professionale e privata, Loredana è stata invitata da Barbara D’Urso a cantare Maledetto luna-park, singolo ...

Marco Mengoni : annunciate le prime date del #MengoniLive2019 : Il trionfo a X Factor 3 (2009)Re Matto alla 60º edizione di Sanremo (2010)"Miglior Artista Europeo" agli MTV EMA (2010)Si mette a nudo per Vanity Fair (2011)La vittoria a Sanremo 2013 con L'essenzialeLa performance agli Eurovision Song Contest (2013)Vola a Los Angeles per Billboard (2013)Mengoni vs Vernia: come due gocce d’acqua (2013)Agli Home Visit con Mika (2013)Marco MengoniSotto la doccia di X Factor (2014)Il ritorno è all’insegna ...

Le date del tour di Marco Mengoni nel 2019 : biglietti in prevendita per #MengoniLive2019 : Torna il tour di Marco Mengoni appena annunciato, prodotto e distribuito da Live Nation. Torna dopo tre anni dall’ultimo album in studio con il quale ha messo insieme grandi successi e numeri che ad oggi non sono affatto scontati. Il 19 ottobre verranno pubblicati i due nuovi singoli di Mengoni, intitolati “Buona vita” e “Voglio”. Dalle anteprime in esclusiva sui social ufficiali dell’artista, “Buona vita” appare con sonorità latine mentre ...