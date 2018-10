Meghan e Harry | disavventura in volo | problemi durante l’atterraggio

Harry e Meghan - momenti di tensione : l'aereo deve rialzarsi all'ultimo : Una Meghan in dolce attesa e il suo regale marito Harry sono in Oceania per uno dei loro viaggi istituzionali. La bella sposa del figlio della regina di Inghilterra ha attirato l'attenzione dei media ...

Harry e Meghan - paura in volo : l’atterraggio a Sidney rimandato all’ultimo istante. Ecco cosa è successo : Momenti di ansia per il principe Harry e Meghan Markle in visita ufficiale in Oceania. L’aereo su cui viaggiavano con il seguito, un Boeing 737 di ritorno a Sydney dopo la tappa a Tonga, ha infatti sospeso all’ultimo momento le procedure di atterraggio già avviate, riprendendo quota pochi secondi prima di toccare terra. Questo perché i piloti si sono accorti d’un altro velivolo attardatosi sulla pista. Una manovra concordata subito con la ...

Australia : paura per il principe Harry e per la moglie Meghan - problemi all’atterraggio a Sydney : Un po’ di paura questa mattina per il principe Harry e per la moglie Meghan in visita ufficiale in Oceania. L’aereo su cui viaggiavano con il loro seguito, al ritorno a Sydney dopo la visita all’isola di Tonga, ha sospeso all’improvviso le procedure di atterraggio già attivate, perché i piloti si sono accorti della presenza di un altro velivolo presente sulla pista. A riportare la notizia è la Bbc, che ha precisato che ...

Danielle Bazergy - chi è la sosia di Meghan Markle che ha "confuso" anche Harry : La sosia della duchessa di Sussex ha 22 anni e vive in Australia dove recentemente ha incontrato la coppia reale e suscitato...

Harry e Meghan - paura in volo : atterraggio rimandato all’ultimo istante : Harry e Meghan sbarcano a TongaHarry e Meghan sbarcano a TongaHarry e Meghan sbarcano a TongaHarry e Meghan sbarcano a TongaHarry e Meghan sbarcano a TongaHarry e Meghan sbarcano a TongaHarry e Meghan sbarcano a TongaHarry e Meghan sbarcano a TongaAttimi di comprensibile tensione all’interno del charter Qantas, che da Tonga stava riportando a Sydney il principe Harry e sua moglie Meghan Markle. Il velivolo, un Boeing 737, ha infatti ripreso ...

Marco Iannuzzi tre volte d’oro agli Invictus Games di Harry e Meghan : Harry e Meghan agli Invictus GamesHarry e Meghan agli Invictus GamesHarry e Meghan agli Invictus GamesHarry e Meghan agli Invictus GamesHarry e Meghan agli Invictus GamesHarry e Meghan agli Invictus GamesHarry e Meghan agli Invictus GamesHarry e Meghan agli Invictus GamesHarry e Meghan agli Invictus GamesHarry e Meghan agli Invictus GamesHarry e Meghan agli Invictus GamesHarry e Meghan agli Invictus GamesHarry e Meghan agli Invictus GamesHarry e ...

Harry e Meghan - sbarco a Tonga (sempre per mano) : Harry e Meghan sbarcano a TongaHarry e Meghan sbarcano a TongaHarry e Meghan sbarcano a TongaHarry e Meghan sbarcano a TongaHarry e Meghan sbarcano a TongaHarry e Meghan sbarcano a TongaHarry e Meghan sbarcano a TongaHarry e Meghan sbarcano a TongaCambiano gli sfondi, ma loro restano identici. Harry e Meghan, mano nella mano, sono sbarcati a Tonga, terza tappa del loro tour nel Pacifico dopo l’Australia e le Fiji: lui, sempre mezzo passo davanti ...

Meghan Markle ed Harry alle Fiji. E alla cena di gala la duchessa sceglie un abito blu : Continua il royal tour nel Pacifico di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle. I duchi di Sussex hanno lasciato l’Australia e sono atterrati a Suva, nelle isole Fiji, accolti da un bagno di folla, come due star. I due sono partiti da Sydney con un volo charter per atterrare nella capitale delle Fiji, Suva. La duchessa è scesa dall’aereo indossando un abito bianco, estremamente raffinato, del marchio australiano, Zimmerman, che ha abbinato a un ...

Harry e Meghan - arrivati alle isole Fiji : SYDNEY, 23 OTT - Prosegue da oggi dall'Australia alle isole Fiji la visita reale del principe Harry e della consorte Meghan, duca e duchessa del Sussex, la prima da quando si sono sposati in maggio. ...

Harry e Meghan alle Fiji - così diversi da Elisabetta e Filippo : L'arrivo di Harry e Meghan alle FijiL'arrivo di Harry e Meghan alle FijiL'arrivo di Harry e Meghan alle FijiL'arrivo di Harry e Meghan alle FijiL'arrivo di Harry e Meghan alle FijiL'arrivo di Harry e Meghan alle FijiL'arrivo di Harry e Meghan alle FijiL'arrivo di Harry e Meghan alle FijiL'arrivo di Harry e Meghan alle FijiContinua il royal tour nel Pacifico di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle. I duchi di Sussex hanno lasciato ...

Harry e Meghan : il Principe vuole una bambina : Mentre nel Regno Unito sale la febbre da Royal Baby , il Principe Harry sa già di desiderare una bambina . Come riporta Sky , il sesto nella linea di successione al trono si trova in Australia per un ...

La tata dei vip per il royal baby di Harry e Meghan : Niente bambinaie di corte ad accudire il primogenito di Harry e Meghan sarà la tata delle star, l'afro-americana Connie Simpson . Già tata dei figli di Matt Damon, Emily Blunt, Justin Timberlake e ...

Il Principe Harry vuole una femmina da Meghan Markle : ... il Duca di Sussex ha presentato una targa che assegna la foresta al Queen Commonwealth Canopy , QCC, , un programma nato nel 2015 per la conservazione delle foreste in 53 stati nel mondo. Patty ...

Harry e Meghan in Australia e gli altri gossip del weekend : Harry e Meghan agli Invictus GamesHarry e Meghan agli Invictus GamesHarry e Meghan agli Invictus GamesHarry e Meghan agli Invictus GamesHarry e Meghan agli Invictus GamesHarry e Meghan agli Invictus GamesHarry e Meghan agli Invictus GamesHarry e Meghan agli Invictus GamesHarry e Meghan agli Invictus GamesHarry e Meghan agli Invictus GamesHarry e Meghan agli Invictus GamesHarry e Meghan agli Invictus GamesHarry e Meghan agli Invictus GamesHarry e ...