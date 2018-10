McLaren Speedtail | la F1 di Alonso adattata all' uso stradale

McLaren Speedtail - Come la F1 - più della F1 : Sminuendola, la si potrebbe definire Come la McLaren più esclusiva di sempre, ma la Speedtail è molto più di un mero oggetto da collezione. Creata per raggiungere un livello prestazionale finora mai toccato a Woking, la nuova hypercar combina soluzioni aerodinamiche totalmente inedite e nuove tecnologie per la realizzazione delle fibre composite con il motore, ibrido, più potente mai realizzato dal costruttore inglese. Ad accompagnare una ...