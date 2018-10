Maturità 2019 | l' esame orale sarà senza tesina

Blastingnews

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Uno dei dubbi che era rimasto ancora irrisolto nella nuova riforma della maturita' che entrera' in vigore nelriguardava sicuramente lo svolgimento del colloquio. Ebbene, ci ha pensato il ministro dell'istruzione Marco Bussetti in persona a chiarire come si svolgera' la prova. Il ministro lo ha fatto rilasciando un'intervista a studenti.it dove ha risposto ad alcune domande sulla riforma della maturita'e ha dichiarato che i maturandi non dovranno più preparare e discutere il percorso multidisciplinare. Quindi, sara' definitivamente addio alla. Come dovrebbe svolgersi la nuova provaLanon entrera' più a far parte della prova. Questo per mettere al centro del colloquio con la commissione ciò che si è studiato durante il percorso scolastico. Questa scelta è stata intrapresa perché molto spesso i maturandi presentavano tesine che ...