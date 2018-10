Maserati ad Auto e Moto d' Epoca tra passato e presente

Maserati Eldorado sarà presente al Salone di auto e moto di Padova 2018 : Il moto re e le sospensioni della monoposto, invece, provenivano dalla 450 S che allora gareggiava nel mondiale sport prototipi. Maserati Eldorado : l'iconica monoposto del Tridente parteciperà all'...

Ferrari - Lambo - Maserati : il cimitero delle auto di lusso di Dubai : Molti bolidi sono danneggiati, altri sembrano però quasi intatti, eppure vengono ammassati in questo modo

Maserati Levante Hertz Limited Edition : le auto a noleggio non sono mai state così emozionanti [FOTO] : Hertz celebra il suo centesimo anniversario offrendo ai suoi clienti un’edizione limitata speciale di Maserati Levante La celebre azienda di noleggio auto Hertz Europe, nell’ambito delle celebrazioni per il suo centesimo anniversario, ha stretto una partnership con Maserati, produttore di auto di lusso, per presentare un’edizione limitata speciale di Maserati Levante, da inserire nella sua flotta europea. Elegante e accattivante, ...