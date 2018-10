Marsiglia-Lazio | le pagelle | Immobile ricama | Acerbi fa muro

Marsiglia-Lazio - Garcia : “Biancocelesti troppo forti. Noi quasi eliminati” : Marsiglia-Lazio, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Marsiglia-Lazio, Rudi Garcia, tecnico del Marsiglia, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della partita persa in Europa League: “Troppa Lazio, poco Marsiglia. Biancocelesti troppo più forti. Hanno segnato subito e per noi è andata sempre peggio. Ora dobbiamo vincere all’Olimpico anche […] L'articolo ...

Marsiglia-Lazio - sassi verso il pullman biancoceleste : vetro in frantumi. Altri disordini prima del match : Dopo gli scontri che avevano caratterizzato la vigilia, con 160 tra laziali e marsigliesi a darsi letteralmente battaglia prima dell'arrivo della polizia in una zona tra Canebiere e il Vecchio Porto, ...

Europa League - Marsiglia-Lazio 1-3. Gol di Wallace - Caicedo - Payet e Marusic : La Lazio passa a Marsiglia e praticamente ipoteca la qualificazione. Vittoria convincente al Velodrome che infrange anche il tabù Garcia risalente ai derby dell'Olimpico. La squadra di Inzaghi si ...

Calcio - Europa League 2018-2019 : Marsiglia-Lazio 1-3. La qualificazione ora è più vicina : La Lazio espugna Marsiglia e si avvicina al passaggio ai sedicesimi di finale di Europa League: i biancocelesti passano per 1-3 in terra francese e salgono a quota 6 punti, mentre i transalpini restano a 1. La vittoria del Francoforte, che batte 2-0 l’Apollon salendo a quota 9 e lasciando gli avversari a 1, spiana la strada anche agli uomini di Inzaghi. Per la Lazio vanno in gol Wallace, Caicedo e Marusic, mentre Payet sigla il momentaneo ...

A Inzaghi il derby con Garcia - Marsiglia 1 Lazio 3 : A Inzaghi il derby con Garcia, Marsiglia 1 Lazio 3 – La Lazio ha sconfitto il Marsiglia prima nel gioco, poi nel netto risultato. Il derby tra Inzaghi e Rudi Garcia in Coppa Uefa non ha avuto storia, con i biancazzurri padroni in casa altrui, con i francesi a inseguire senza avere idee di come fare. Tra due settimane la partita di ritorno all’Olimpico. Rudi Garcia potrà consultare il solito romanzetto scritto anche oggi nei suoi foglietti, ...

Marsiglia-Lazio - Inzaghi : “Ragazzi bravissimi. Abbiamo un solo rammarico” : Marsiglia-Lazio, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Marsiglia-Lazio, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della vittoria nella partita di Europa League: “I ragazzi sono stati bravissimi, hanno interpretato fin da subito bene la gara. L’unico rammarico è far concluso la prima parte di […] L'articolo Marsiglia-Lazio, Inzaghi: ...

Highlights Europa League : Marsiglia-Lazio 1-3. Video Gol - Pagelle e tabellino : Nel primo tempo possesso sterile del Marsiglia e vantaggio meritato della Lazio che crea le occasioni più pericolose: da calcio d’angolo Wallace sfrutta al meglio un’uscita a vuoto di Mandanda svettando più in alto di tutti. Poi il portiere della squadra francese si riscatta su Immobile che colpisce anche un palo. Nel secondo tempo gli […] L'articolo Highlights Europa League: Marsiglia-Lazio 1-3. Video Gol, Pagelle e tabellino ...

Europa League - una Lazio “ritrovata” espugna Marsiglia - ma non mancano le grane per Inzaghi : Europa League, Lazio vittoriosa contro il Marsiglia, arrivano tre punti importanti per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta Europa League, la Lazio vince per 3-1 a Marsiglia convincendo anche dal punto di vista del gioco. La squadra di Simone Inzaghi ha dominato l’incontro per buona parte della gara, subendo solo il ritorno marsigliese nel finale, quando Payet è riuscito solo ad accorciare il distacco siglando il 2-1 ...

Europa League - Marsiglia-Lazio 1-3 : 22.55 La Lazio passa al 'Vélodrome' e mette un'ipoteca sul passaggio ai sedicesimi di Europa League. OM dell'ex allenatore della Roma Garcia piegato 3-1.Eintracht primo del girone a punteggio pieno. Primo tempo di marca biancoceleste.Vantaggio di Wallace su colpo di testa al 10'. Caceres in scivolata manca di poco il suggerimento di Immobile che poi si scatena con un palo e una girata alzata da Mandanda. Nella ripresa Lulic si fa fermare dal ...

