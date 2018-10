Marini | per sisma stesse regole Genova

Eccezionale scoperta sui fondali Marini : la nave più antica mai ritrovata - straordinariamente simile a quella di Ulisse : I fondali del Mar Nero si rivelano essere ancora una volta come un grande scrigno dal quale, ogni tanto, “emergono” pezzi di storia così antica da essere quasi dimenticata. Risale a 2400 anni fa ed è praticamente intatta la nave ritrovata qualche giorno fa: è la più antica al mondo mai rinvenuta dall’uomo. Si tratta di un’imbarcazione lunga 23 metri, usata per i commerci e originaria della Grecia classica scoperta da una ...

Cordoglio del Comune di Forlì per la scomparsa di Michele PalMarini : A tanti giovani Michele ha insegnato a "stare al mondo", a recuperare fiducia e voglia di vivere, a costruirsi un futuro dignitoso e sicuro. Ha incoraggiato e stimolato intere generazioni di giovani ...

Così i droni sottoMarini aprono nuove prospettive per l'esplorazione del mare : Una nave della Marina Militare ha ritrovato il sommergibile “Guglielmotti”, affondato durante la Prima Guerra Mondiale a largo dell’isola di Capraia; questo ritrovamento, così come la misurazione dei parametri ambientali sottomarini nelle isole Svalbard nell’Artico norvegese, non sarebbe stata possibile senza l’utilizzo di droni subacquei. Il 16 e 17 novembre a Gallipoli si terrà il “Sea Drone ...

Ischia Clean Blitz : da domani e fino al 27 ottobre operazione sui fondali Marini : Ben 12 punti di immersione, Guardia Costiera, Nucleo Subacqueo dell’Arma dei Carabinieri, 4 gruppi di sub specializzati, 10 sub per foto e video sui fondali. Da domani e fino al 27 ottobre operazione sui fondali marini: tutti i Comuni di Ischia hanno fatto sistema. I cittadini potranno segnalare situazioni di rifiuti a mare sul portale Citizen Science dell’Area Marina. “Non cambia l’operazione di tutela dei fondali marini di Ischia. Molte ...

Maltempo : rimandate le operazioni Ischia Clean Blitz per la tutela dei fondali Marini : In riferimento all’operazione Ischia Clean Blitz, gli interventi previsti per oggi si svolgeranno nelle giornate di domani, Martedì 23 Ottobre e dopodomani, Mercoledì 24 Ottobre: ben 12 immersioni, 4 gruppi di sub specializzati, affiancati da altri 10 sub per video e foto sui fondali marini, motovedette della Guardia Costiera, il nucleo subacquei dell’Arma Carabinieri, pescatori e volontari, tutti insieme. In programma la più imponente ...

Valeria Marini : “Ecco come ho fatto a dimagrire - ora però voglio un figlio” : Valeria Marini torna in ottima forma, ma ora vuole finalmente avere un figlio Valeria Marini a Temptation Island Vip è apparsa in ottima forma fisica. La nota showgirl italiana in un’intervista per il settimanale Gente dichiara di essere riuscita a dimagrire seguendo un programma ben preciso. Sappiamo molto bene che Valeria è una persona molto […] L'articolo Valeria Marini: “Ecco come ho fatto a dimagrire, ora però voglio un ...

Clamoroso! Ivan scarica Valeria Marini dopo la copertina di 'Chi' : "Tra noi solo amicizia" : Nell'ultima intervista, la showgirl aveva parlato in maniera sibillina della sua relazione con il modello spagnolo, ma tra i...

Valeria Marini parla della sua relazione con Ivan “il toro di Siviglia” : “Il periodo più bello della mia vita - presto andrò in Spagna” : Valeria Marini sta vivendo un momento d’oro dopo la partecipazione a Temptation Island. Copertine e ospitate televisive: corteggiata come una vera diva. La tv, come sua abitudine, prova a cavalcare il successo, siamo in grado di anticipare che la showgirl sabato sarà ospite di Verissimo per raccontare a Silvia Toffanin il suo viaggio nei sentimenti. Non solo, si concederà il bis poche ore dopo facendo irruzione a Tu si que vales ...

Ambiente - Ischia Clean Blitz : dal 22 al 27 ottobre la più imponente operazione italiana di tutela dei fondali Marini : “A Lacco Ameno c’è un parco boe con ormeggi ecocompatibili. Fondamentale la tutela dei fondali di Posidonia. Sentiamo come prioritario il dovere di assicurare ai turisti e ai residenti le migliori condizioni per la fruizione del nostro habitat naturale nel rispetto delle biodiversità”. Lo ha dichiarato Giacomo Pascale, sindaco di Lacco Ameno, che con tutti gli altri i Comuni di Ischia, sarà parte dell’operazione Ischia Clean Blitz per tutelare ...

Valeria Marini e il single Ivan si vedono ancora : 'Sto vivendo un periodo bellissimo' : Valeria Marini aveva accettato di mettersi alla prova a Temptation Island Vip per capire se la sua storia con Patrick Baldassarri potesse avere un futuro. Il programma di Canale 5 le ha schiarito le idee, ma in modo diverso da quanto lei stessa avrebbe immaginato. Proprio nel resort della Sardegna, infatti, la showgirl ha incontrato una persona che le avrebbe fatto perdere la testa, facendole capire che su Patrick si era sbagliata. Questa ...

Temptation Island Vip : Valeria Marini si frequenta con Ivan : “Il periodo più bello della mia vita”. Leggi la sua intervista : Valeria Marini non si nasconde più. Dopo aver interrotto la sua storia con Patrick Baldassari, la showgirl esce allo scoperto con Ivan Gonzales, tentatore conosciuto a Temptation Island Vip. “Non so che cosa ne... L'articolo Temptation Island Vip: Valeria Marini si frequenta con Ivan: “Il periodo più bello della mia vita”. Leggi la sua intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Temptation Island Vip ‘continua’ per Valeria Marini : “con Ivan Gonzalez una bella frequentazione” : Ivan Gonzalez e Valeria Marini si frequentano dopo Temptation Island Vip? L’incredibile rivelazione della stellare soubrette italiana Dopo aver conosciuto Ivan Gonzalez a Temptation Island Vip, Valeria Marini ha lasciato Patrick Baldassarri. Non tutti ci avrebbero scommesso però sul proseguo della storia tra la bella showgirl italiana e il tentatore spagnolo. Da quello che sulle pagine di ‘Chi’ si apprende, però, grazie ...