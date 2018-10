Marina di Modica | interventi in via Selene per ridurre rischio fango

Piove - Marina di Modica in un fiume di fango : Modica - Piove e il film a Marina di Modica è una pellicola già vista. La frazione rivierasca è stata inondata da un fiuem di fango, che ha reso le strade impraticabili. La foto è stata scattata la ...

Marina di Modica senza acqua fino a domenica : Il Comune annuncia che da oggi, venerdi' 5 ottobre, e fino a domenica 7 ottobre Marina di Modica e' senza acqua a causa di un guasto ad impianto

Mareggiata a Marina di Modica e Maganuco : La Mareggiata di oggi ha invaso anche la spiaggia a Marina di Modica e Maganuco trascinando via ombrelloni e sdraio. Ingenti i danni.

Marina di Modica - Abbate : tornado in allontamento : Il sindaco in un altro post pubblicato pochi minuti fa annuncia: il tornado sembra in allontanamento dalle nostre coste. Invita comunque alla prudenza

Evacuazione a Marina di Modica e Maganuco - Abbate : in arrivo un tornado : E' in corso l'Evacuazione di tutte le persone che si trovano nel raggio di 100 metri dalla costa di Marina di Modica e Maganuco. Arriva un tornado

Mareggiata a Marina di Modica - il mare inghiotte la spiaggia : Modica - Una forte mareggiata si sta abbattendo in queste ore sulla costiera ragusana. Il Sindaco di Modica Ignazio Abbate invita alla massima prudenza soprattutto sulle zone costiere, per il rischio ...

Forte mareggiata a Marina di Modica - sindaco : allontanatevi dalla costa : Il sindaco di Modica Ignazio Abbate invita la cittadinanza a non avvicinarsi e a non sostare nella zona costiera per la Forte mareggiata in corso.

Marina di Modica - picchia la moglie e la figlia : in manette uomo violento : I carabinieri dell'Aliquota Radiomobile hanno tratto in arresto in flagranza per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, un uomo di Grammichele. L'...

Incendio alle porte di Marina di Modica : brucia un canneto : Un Incendio e' scoppiato intorno alle ore 20,30 in un canneto alle porte di Marina di Modica, vicino al villaggio Puccia. Sul posto i vigili del fuoco

La notte bianca caratterizza il Modica Summer Fest a Marina : Redazione E' come sempre variegato il programma del Modica Summer Fest in occasione dell'ultimo fine settimana di agosto che vede in programma la notte bianca di fine estate. Venerdi 24 alle 21:00 in ...

Notte Bianca a Marina di Modica : sabato 25 agosto : Notte Bianca a Marina di Modica. L'evento e' organizzato nell'ambito del Modica Summer Fest. Si comincia alle ore 22 in piazza Mediterraneo.

Marina di Modica - concime in una serra - 18 si sentono male. FOTO : Modica - Un guasto all'impianto all'irrigazione di un impianto serricolo ha determinato la cattiva concimazione, in assenza di acqua, di una serra, favorendo l'esalazione di miasmi, in prossimità di ...