Mara Fasone ha lasciato il trono di Uomini e Donne Presto tutta la verità | fan furiosi

Mara Fasone fidanzata mentre era a Uomini e Donne? Parla Karina Cascella : Uomini e Donne, Mara fidanzata quando era sul trono? Mara Fasone è fidanzata? Nessuno lo sa. Anche se, a Uomini e Donne, non sono stati in pochi a insinuare che avesse un ragazzo fuori dal contesto televisivo. Primi fra tutti gli opinionisti. Gianni Sperti, ad esempio, ha avuto sempre delle riserve su Mara e il […] L'articolo Mara Fasone fidanzata mentre era a Uomini e Donne? Parla Karina Cascella proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne - nuovo tronista dopo Mara Fasone? L’indiscrezione : AAA cercasi nuovo tronista a Uomini e donne. dopo l‘abbandono di Mara Fasone, che – come si è appreso nell’ultima regsitrazione del Trono Classico – ha lasciato il trono vacante perché non si sentiva adatta a ricoprire quel ruolo, sul web gira voce che il programma di Maria De Filippi sia alla ricerca di una nuova figura che prenda il suo posto, e manco a dirlo le indiscrezioni che circolano riguardano volti riciclati da ...

Mara Fasone lascia U&D : Sperti esulta sui social - il pubblico ripensa a Sara Affi Fella : Mara Fasone ha lasciato Uomini e donne senza alcuna spiegazione: l'annuncio è stato dato da Maria De Filippi durante la registrazione del Trono Classico del 24 ottobre, durante la quale la tronista non era presente [VIDEO]. Nonostante sia stata invitata dalla redazione a partecipare alla puntata dell'addio per motivare la sua scelta, la siciliana ha preferito restare in silenzio, evitando anche di girare un video di chiarimento e rilasciando un ...

Uomini e Donne - rumor trono classico : chi sostituirà Mara FASONE? : MARA Fasone non è più una tronista di Uomini e Donne: la siciliana infatti, convinta che il dating show di Maria De Filippi non fosse il contesto adatto alla sua persona, ha preferito rinunciare alla sua partecipazione e, proprio per questa ragione, ha lasciato uno spazio vacante nella trasmissione da riempire. Sul web, data questa “novità”, hanno iniziato a diffondersi dei possibili rumor sul nome di chi sostituirà la bella MARA: ...

Uomini e Donne : Teresa Langella ruba Andrea Dal Corso a Mara Fasone : Andrea Dal Corso esce con Teresa Langella: la reazione di Mara a UeD Le vicende sentimentali di Teresa Langella, Mara Fasone, Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni continueranno a pennellare la settimana a Uomini e Donne. L’ultimo appuntamento sentimentale del talk show condotto da Maria De Filippi punterà sul segmento junior della trasmissione. Tronisti e corteggiatori chiuderanno la settimana con colpi di scena e rivelazioni choc. Oggi ...

Uomini e Donne : ecco come commenta Gianni Sperti l’abbandono di Mara Fasone dal trono : Mara Fasone ieri ha abbandonato il trono a Uomini e Donne perché non si sentiva a suo agio ed oggi su Instagram Gianni Sperti ha commentato in maniera (un po’ acida) la decisione della... L'articolo Uomini e Donne: ecco come commenta Gianni Sperti l’abbandono di Mara Fasone dal trono proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Andrea Dal Corso - Uomini e Donne/ Lite con Mara Fasone - Gianni Sperti lo difende : "La principessa sul pisello" : Andrea Dal Corso (Andrew) andrà in esterna con Mara Fasone nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne. Ma non tutto andrà come previsto...(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 15:13:00 GMT)