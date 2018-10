Mar Jonio | scossa di magnitudo 6 8 con epicentro a Zanta sentita anche in Calabria

Una scossa di terremoto nel Mar Jonio - di magnitudo 6.8 - è stata percepita anche in Puglia - Basilicata - Calabria - Campania e Sicilia : Nella notte tra giovedì e venerdì, intorno all’una, c’è stato un terremoto di magnitudo 6,8 nel mar Jonio, con epicentro a Zacinto, in Grecia. La scossa è stata percepita anche in Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia. Dopo la scossa The post Una scossa di terremoto nel mar Jonio, di magnitudo 6.8, è stata percepita anche in Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia appeared first on Il Post.

Grecia : scossa 6.8 in Mar Jonio. Paura in Puglia - Calabria - Sicilia. Ingv : "Allerta tsunami - evitare spiagge" : Il centro nazionale terremoti avverte che per il sud Italia l'allarme è "arancio". "Sono possibili variazioni del livello del mare inferiori a 1 metro"

La Mare Jonio riattracca - ma è solo l'inizio. Bilancio di 12 giorni di navigazione : Dopo 12 giorni di navigazione nel Mediterraneo centrale la nave Mare Ionio dell'operazione Mediterranea è tornata a Palermo, dove tutto aveva avuto inizio lo scorso 3 ottobre. L'equipaggio è ora in Italia per una breve sosta tecnica al fine di consentire le operazioni di rifornimento e riassetto necessarie a ripartire per riprendere il prima possibile la sua missione di monitoraggio, racconto e denuncia. Ieri il capoluogo siciliano ...

Migranti : Nave 'Mare Jonio' domani in transito a Palermo : Palermo, 15 ott. (AdnKronos) - Dopo 12 giorni di navigazione nel Mediterraneo centrale, la Mare Jonio effettuerà una breve sosta tecnica, "al fine di consentire le operazioni di rifornimento e riassetto necessarie a ripartire, per riprendere prima possibile la sua missione di monitoraggio, racconto

Barcone in avaria al largo di Lampedusa - i preparativi per i soccorsi sulla 'Mare Jonio' : I preparativi a bordo della 'Mare Jonio', la nave del progetto umanitario 'Mediterranea', mentre fa rotta verso il Barcone in avaria con 70 migranti a bordo in acque maltesi ma non distante da ...

Barcone in avaria con 70 persone a Lampedusa. Mare Jonio chiama la Guardia Costiera - che rifiuta l'intervento : La nave, con un nostro giornalista a bordo, ha scoperto che Malta - che aveva in carico il coordinamento- non aveva mezzi da inviare sul posto. Ha chiamato la Guardia Costiera italiana per chiedere di intervenire

Gommone con 70 persone in avaria a Lampedusa. Mare Jonio chiama la Guardia Costiera - che rifiuta l'intervento : La nave, con un nostro giornalista a bordo, ha scoperto che Malta - che aveva in carico il coordinamento- non aveva mezzi da inviare sul posto. Ha chiamato la Guardia Costiera italiana per chiedere di intervenire

Ong - ‘Mare Jonio’ : “20-30 migranti recuperati in Mare sono stati riportati in Libia” : 'mare Jonio', la nave delle ong battente bandiera italiana è operativa. I volontari hanno segnalato l'ennesimo gommone in difficoltà carico di migranti: "Le persone che erano a bordo sono state tutte presumibilmente ricondotte forzatamente sulle coste libiche". Sull'imbarcazione è stata issata anche la bandiera di Palermo.Continua a leggere

Maltempo - Uragano nel Mar Jonio : violenta mareggiata nel Ragusano - danni e allagamenti : Gli effetti dell’Uragano Mediterraneo presente nel Mar Jonio si sono sentiti anche nella provincia di Ragusa: ieri sera ha provocato danni e allagamenti lungo il litorale. Una violenta mareggiata ha colpito in particolare la frazione marina di Sampieri (Scicli) facendo saltare alcune basole del lungomare: segnalato il crollo di alcuni bastioni, mentre i due chalet del lido principale hanno registrato ingenti danni, e quindi sono stati ...