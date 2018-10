Manuele Labate | Dal Medico in Famiglia all' arte di strada Complicato trovare una

Manuele Labate - Alberto di “Un medico in famiglia”/ “Il Ristorante” l’errore TV più grande : “Non lo rifarei!” : Manuele Labate tra le fine degli anni '90 ed i primi 2000, era un'acclamata star di successo. Ed infatti, era il volto di Alberto Foschi di Un medico in Famiglia.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 16:02:00 GMT)

Un medico in famiglia - Alberto : ecco che fine ha fatto Manuele Labate : Manuele Labate, Alberto di Un medico in famiglia si racconta Tutti lo ricorderanno come Alberto Foschi, uno dei giovani protagonisti della fortunata serie di Rai 1 Un medico in famiglia. Dal suo debutto sul piccolo schermo nell’ormai lontano 1998, Manuele Labate ha però fatto ancora tanta strada. L’attore si è infatti conquistato un posto nel […] L'articolo Un medico in famiglia, Alberto: ecco che fine ha fatto Manuele Labate ...