Manovra - Di Maio attacca Mario Draghi : ‘Sorprende che italiano avveleni il clima’ : “Secondo me siamo in un momento in cui bisogna tifare Italia e mi meraviglio che un italiano si metta in questo modo ad avvelenare il clima ulteriormente”. Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio, durante la registrazione della prima puntata di Nemo, in onda stasera su Rai2 alle 21.20, circa le dichiarazioni del presidente Bce, Mario Draghi. “Stiamo facendo una Manovra di bilancio che dà alla parte più debole”, ha ...

L'Ue boccia la Manovra : Salvini e Di Maio ‘si va avanti’ : I vicepremier Salvini e Di Maio nonostante sia arrivato il secco no alla manovra 2019 da parte dell’Unione Europea e nonostante da Bruxelles abbiano chiesto un nuovo documento programmatico di bilancio entro tre settimane non si fermano e non hanno intenzione di fare un dietrofront sulle misure da approvare in legge di bilancio. Anche Conte ha confermato: ‘non esiste un piano B’. Gli onorevoli Salvini e Di Maio rispondono decisi alle ...

Manovra - Di Maio proclama : “Siamo uno stato sovrano il 2 - 4% non cambia” : Manovra, dopo la bocciatura Di Maio torna a parlare sul 2,4% “Io non credo che si debba parlare di cambiare la Manovra sul tema del 2,4% del deficit, per due motivi: uno perché manteniamo le promesse, due perché siamo uno stato sovrano”. Il governo non intende rivedere le sue posizioni dopo la bocciatura Ue sulla legge di bilancio. A ribadirlo oggi è stato il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio intervistato da Radio 24. Ieri sera a “Porta ...

Manovra - Di Maio : “Da Bce strali ma non lasciamo l’Euro. I mercati non devono avere timori” : Dalla Bce “vedo che arrivano strali sulla questione del pericolo dell’economia italiana per lo spread. Il governatore Draghi sa che il problema dello spread non è legato alla Manovra ma alla paura dei mercati che il paese possa uscire dall’Euro. Problema facilmente risolvibile, col fatto che noi nel contratto abbiamo inserito chiaramente che non vogliamo uscire dall’euro”. Così Luigi Di Maio aggiungendo che i mercati quindi ...

Manovra - telefonata Juncker-Merkel. DI Maio : "Non cambiamo - popolo è sovrano" : MILANO - La Legge di Bilancio italiana resta l'osservata speciale d'Europa. Di Monovra oggi si è parlato nel corso di una conversazione telefonica tra il presidente della Commissione Jean Claude ...

Di Maio-Salvini confermano : 'Manovra non cambia - spread scenderà. Italia non uscirà da euro' : A dispetto di tutte le preoccupazioni che sono state manifestate nelle ultime ore sia dal ministro dell'economia Giovanni Tria che dal premier Giuseppe Conte, i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio ritengono che lo spread scenderà.

Putin pronto a salvare Italia con acquisto BTP. Di Maio : 'spread scenderà - Manovra resta così. Non usciremo da Ue ed euro' : Lo conferma anche il ministro dell'economia Giovanni Tria, nel corso della trasmissione Porta a Porta.

Manovra bocciata - Di Maio : “Manteniamo le promesse - siamo uno stato sovrano” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio ha ribadito, durante un'intervista a In Diretta su Radio 24, che nonostante la bocciatura da parte della Commissione europea della legge di bilancio, la Manovra non subirà modifiche. Questo perché "manteniamo le promesse e siamo uno stato sovrano". Secondo il ministro del lavoro, poi, la variazione dello spread non è una causa diretta della Manovra, piuttosto deriva dalla convinzione errata che ...

Manovra. Di Maio : non cambierà su deficit - siamo stato sovrano. Conte : spread alto è un problema : Il ministro dell'economia poi aggiunge: "Noi crediamo che una manovra espansiva moderata, molto moderata come è il 2,4%, è quello che andava fatto per impedire un'ulteriore caduta della nostra ...

Manovra - Di Maio : “2 - 4% non cambierà - siamo uno Stato sovrano”. Conte : “Se spread resta alto è un problema” : “Io non credo che si debba parlare di cambiare la Manovra sul tema del 2,4% del deficit, per due motivi: uno perché manteniamo le promesse, due perché siamo uno Stato sovrano”. Il governo non intende rivedere le sue posizioni dopo la bocciatura Ue sulla legge di bilancio. A ribadirlo oggi è Stato il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio interviStato da Radio 24. Ieri sera a “Porta a porta” il ministro ...

Manovra - Di Maio : “2 - 4% non cambierà - siamo uno Stato sovrano”. Conte : “Se spread sale è un problema” : “Io non credo che si debba parlare di cambiare la Manovra sul tema del 2,4% del deficit, per due motivi: uno perché manteniamo le promesse, due perché siamo uno Stato sovrano”. Il governo non intende rivedere le sue posizioni dopo la bocciatura Ue sulla legge di bilancio. A ribadirlo oggi è Stato il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio interviStato da Radio 24. Ieri sera a “Porta a porta” il ministro ...

Manovra 2019 bocciata dall'Europa - Di Maio : 'Non cambierà - siamo Stato sovrano" - : Dopo la bocciatura da parte della Commissione Ue, il governo continua a fare quadrato sul testo della legge di bilancio. Il vicepremier: "I mercati sono preoccupati per storytelling falso". Conte ...

Manovra - Di Maio : soglia del 2 - 4% non cambierà - siamo Stato sovrano : La soglia del 2,4% del deficit contenuta nella Manovra non verrà cambiata. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, sottolineando che la decisione del governo dipende da due motivi: "Uno ...

Bonus casa - la Manovra proroga al 2019. Di Maio : 'allo studio un'ulteriore proroga' : ... aumenta al 65% il credito d'imposta La bozza della Legge di Bilancio 2019 prevede, una volta ottenuto il via libera della Ragioneria Generale dello Stato, la proroga di un anno dello Sport Bonus con ...