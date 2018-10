Manovra | quel buco nelle regole Così l' Italia può ignorare l' Ue

Non aprite quella Manovra : Prima c'era quella – forse di Boeri, dicevano – che ha manomesso la relazione tecnica del “decreto dignità” inserendo la cifra di 8 mila disoccupati. Ieri Di Maio ha denunciato che un'altra “manina” ha addirittura modificato il Decreto fiscale. “Non so se è stata una manina politica o una manina tec

Quota 100 e Riforma pensioni/ Nella Manovra finestre anche per quelle anticipate : La manovra 2019, in tema di Riforma delle pensioni, ha previsto delle finestre trimestrali non solo per Quota 100, ma a quanto pare anche per le anticipate(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 09:07:00 GMT)

Tasse - quello che non ci dicono sulla Manovra : di quanto cresceranno in tre anni : La coperta è corta e il governo, per finanziaria 'la manovra del popolo', sarà costretto ad aumentare le Tasse. Come sottolinea il Tempo, la tendenza del peso fiscale per il trienno 2019/2021 ...

Quella manina sulla Manovra. Interviene Conte : Stiamo neutralizzando questi comportamenti, siamo la forza politica giusta per farlo', rivendica Silvestri.

Def - Massimo D'Antoni : 'I numeri di questa Manovra non sono così diversi da quelli dei governi precedenti' : Massimo D'Antoni è l'economista fuori dal coro che sostiene l'uscita dall'austerità . Il docente di scienza delle finanze all'università di Siena difende il Def , quella manovra dai numeri sballati - come ritengono tutti - non sarebbe poi così diversa da quelle precedenti . Il pensiero di D'Antoni ...

Manovra - Tria : spread a 500? 'Governo farà quello che deve fare' : Il ministro ha ricordato che 'Siamo impegnati a far convergere lo spread verso i fondamentali dell'economia creando fiducia. E' chiaro che se uno dice e se c'è 500? Un governo fa quello che deve fare ...

Manovra - Di Maio : “Condono? Si fa solo quello che c’è nel contratto di governo. Ma niente tensioni a mezzo stampa” : “Salvini vuole condono? Si fa solo quello che c’è nel contratto di governo. Ma niente tensioni a mezzo stampa”. Così taglia corto il vicepremier Luigi Di Maio, in merito alle polemiche sulla ‘pace fiscale‘. In realtà, un vero e proprio condono, almeno secondo quanto vorrebbe la Lega, che ha bocciato la bozza del decreto che si limitava a una nuova rottamazione delle cartelle, puntando invece su una sanatoria ...

Quell'asse Colle-Bankitalia-Bce che vuole riscrivere la Manovra di bilancio : Il Def , così com'è, non piace a Sergio Mattarella . Il presidente della Repubblica torna a storcere il naso di fronte alla manovra di bilancio e non è un caso se in questi giorni convulsi ci sono ...

Quell’asse Colle-Bankitalia-Bce che vuole riscrivere la Manovra di bilancio : Il Def, così com"è, non piace a Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica torna a storcere il naso di fronte alla manovra di bilancio e non è un caso se in questi giorni convulsi ci sono stati contatti tra il Colle e la Banca d"Italia, il Colle e la Banca Centrale Europea.Insomma, un triangolo tra il capo dello Stato, Ignazio Visco e Mario Draghi. Quest"ultimo, peraltro, è salito al Quirinale proprio mercoledì. "Dopo il clamore suscitato ...

Il 2 - 4% non basta. Ecco perché la Manovra farà salire il deficit oltre quella soglia : Ci aveva provato in tutti i modi, il ministro dell'economia Giovanni Tria , ma senza successo. Così alla fine invece dell'1,6% proposto dal ministro, il rapporto deficit/pil messo a preventivo nella nota di aggiornamento al Def sarà del 2,4%. Questo ...

Manovra 2019 - quel tanto che basta per pompare la campagna elettorale : Più che un segnale per rasserenare i mercati, la mossa, ovvero il ritocco del deficit per il 2020 e 2021, pare un modo per precostituirsi l'alibi del "grande conflitto" con l'Europa matrigna. E tenerlo alto, mettendo in conto che possa bocciare la "Manovra del popolo". Ecco, sembra una rassicurazione, ma resta l'azzardo giocato fin qui attraverso una Manovra omerica, che si trasmette per tradizione orale, in una conferenza stampa senza ...

Manovra - Scanzi : “Possiamo essere preoccupati ma c’è quello che Lega e M5s hanno promesso a giugno” : “Manovra? Possiamo dire che fa schifo e che siamo tutti legittimamente preoccupati. Ma nella Manovra c’è esattamente quello che M5s e Lega avevano promesso a giugno. Criticarli per l’incoerenza mi fa sorridere“. Sono le parole del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, nel corso di Otto e Mezzo, su La7. E aggiunge: “Al momento, secondo me, l’elettorato sta premiando Lega e M5s, perché non sono ...

Manovra - attesa Ue per quel che dirà Tria all'Eurogruppo lunedì : Bruxelles, 29 set., askanews, - La Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, che è stata varata del Consiglio dei ministri di giovedì scorso e riassume il programma del governo italiano per la Manovra di bilancio, non sarà ancora sul tavolo dell'Eurogruppo ...

Manovra - attesa Ue per quel che dirà Tria all'Eurogruppo lunedì : ... ma a Bruxelles viene dato per sicuro che se ne parlerà comunque, a margine dei lavori, e soprattutto sarà quella la prima occasione per il ministro italiano dell'Economia, Giovanni Tria, di parlarne ...