Manchester United | giocatori disertano un evento con sponsor per protesta | pessimi

Manchester United-Juventus - le pagelle bianconere : Chiellini show - Pjanic inventa e CR7 si diverte : SZCZESNY - voto: 6,5 Gestisce senza problemi l'ordinaria amministrazione ed è fortunato sul palo di Pogba. Con un colpo di testa involontario salva la vittoria. CANCELO - voto: 7,5 Una macchina ...

Manchester United Juventus - Mourinho : 'Bonucci-Chiellini professori ad Harvard'. Sky Tech spiega perché : "Avremmo potuto ottenere un risultato diverso per come abbiamo giocato nel secondo tempo. Ma questo non è stato possibile soprattutto a causa di Mr. Bonucci e Mr. Chiellini. Loro potrebbero andare a ...

Manchester-Juve - i giornali inglesi : 'CR7 - ritorno a casa vincente. United triste e modesto - i bianconeri passeggiano' : La Juventus si prende Old Trafford e tutte le prime pagine dei quotidiani sportivi inglesi. La grande prova della squadra di Allegri ridimensiona il Manchester United, già alle prese con un avvio di ...

Manchester United-Juventus - pesantissimo affondo di Rio Ferdinand : “è sembrata una sfida tra adulti e bambini” : L’ex difensore dello United ha commentato in maniera durissima la partita giocata dai ‘red devils’ contro la Juventus La Juventus vince all’Old Trafford contro il Manchester United, un successo voluto e meritato per i bianconeri che guidano adesso il raggruppamento con nove punti in tre partite. Una dimostrazione di forza sottolineato in maniera sprezzante anche da Rio Ferdinand ai microfoni di BT Sport, non ...

Moviola Manchester United-Juventus : Young falloso e impunito : Manchester - Nel primo tempo dominato dalla Juventus si segnala un cartellino giallo che manca: Young stoppa una ripartenza di Cristiano Ronaldo che stava per entrare in area avversaria, l'ammonizione ...

Manchester United-Juventus - stampa inglese durissima : “umiliazione ad Old Trafford” : Manchester United-Juventus, la stampa inglese continua la sua crociata contro Mourinho, il tecnico dei Red Devils rischia la panchina La vittoria per 1-0 della Juventus all’Old Trafford contro il Manchester United di José Mourinho campeggia sulle prime pagine dei tabloid inglesi che commentano negativamente la prestazione dei ‘red devils’ nella sfida di Champions League. “Il numero di Ronaldo” titola il ...

La Juventus espugna l'Old Trafford : Manchester United ko 1-0 : La Juventus di Massimiliano Allegri vince in maniera autoritaria, seppur solo per 1-0, contro il Manchester United di José Mourinho. A decidere la partita in favore dei bianconeri una rete di Paulo ...

Juve show all’Old Trafford - Dybala stende il Manchester United : L’Italia torna al centro della Champions, e al centro della serie di successi delle squadre di A in Europa c’è la Juve. Mourinho l’aveva definita favorita per la vittoria finale, stasera ha visto il campo confortare il suo pronostico. Il pareggio con il Genoa è stato solo un piccolo incidente di percorso: la Juventus lo ha dimostrato vincendo (1-0,...

Manchester United - Mourinho sincero : “Juventus di un altro livello” : Sconfitta per il Manchester United nella gara di Champions League contro la Juventus, ecco le dichiarazione di José Mourinho in conferenza stampa: “abbiamo giocato contro una delle più grandi candidate alla vittoria della Champions League. Abbiamo fatto il possibile, avremmo potuto ottenere un altro risultato, specie per come giocato nella ripresa. Non ci siamo riusciti perché Bonucci e Chiellini devono dare lezioni a Harvard su come ...

Manchester-United-Juventus 0-1 : gol di Dybala - Pogba si ferma al palo : Di solito Old Trafford è uno stadio da sedute di laurea e qui, nel teatro dei sogni, la Juventus si è messa una corona di alloro in testa. Con qualche apprensione non richiesta nel secondo tempo, ma ...

Manchester United-Juventus - Allegri : “La squadra cresce con costanza” : Bella, netta autorevole sono i tre termini che descrivo alla perfezione la vittoria della Juventus all’Old Trafford di Manchester. Annichilito Mourinho, annichiliti i Red Devils. Con questa vittoria il passaggio agli ottavi di finale è praticamente conquistato. Ecco dagli schermi di Sky Sport le parole di mister Massimiliano Allegri. LE PAROLE DI Allegri “Oggi i […] L'articolo Manchester United-Juventus, Allegri: “La ...