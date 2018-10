Maltrattavano i bambini | arrestate quattro maestre di scuola materna barese

agi

(Di venerdì 26 ottobre 2018)di unadi Capurso (Bari) sono state arrestati dai carabinieri con l'accusa di aver maltrattato i loro alunni,di 3 anni. Nei confronti delle, di 52,63, 47 e 49 anni della"Montessori" è stata emessa un'ordinanza di custodia agli arresti domiciliari. Secondo le indagini dei carabinieri coordinati dalla Procura di Bari, le donne avevano comportamenti vessatori e violenti nei confronti dei piccoli. In particolare, secondo l'accusa, in maniera sistematica, lo spintonavano e li strattonavano trascinandoli a volte fino a farli cadere ed, in alcuni casi,li prendevano a schiaffi. Ai piccoli, veniva imposto di rimanere con il capo riverso sul banco, in posizione sottomessa ed, in caso di rifiuto, erano costretti con la forza a tenere quelle posizione. Altre "punizioni" consistevano ...