Maltrattamenti su alunni di 3 anni | quattro maestre arrestate a Bari

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Li spintonavano, trascinandoli fino a farli cadere, per poi urtarli e percuoterli con schiaffi alle braccia e sul volto,continui e vessazioni. Così è andato avanti per mesi. Stamani l’epilogo:sono finite in manette acon l’accusa di gravia carico dei propri, bambini di appena tredella Scuola Materna ‘Montessori’ di Capurso. I carabinieri del comando provinciale dihanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Tribunale dinei confronti delle donne, una 63enne, una 47enne e una 49enne originarie della provincia die una 52enne originaria della provincia di Lecce. I carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di, a seguito di un’accurata e specifica attività di indagine – sembra su segnalazione dei genitori che hanno ...