Maltempo - parte il countdown : Ore contate per tempo soleggiato e clima caldo. Nel corso del weekend l'Italia verrà infatti investita da una forte perturbazione, con piogge e temporali che si abbatteranno sulle regioni ...

Maltempo Sicilia - Coldiretti : parte la conta dei danni - calamità per l’agricoltura : Con il ritorno del bel tempo è partita la conta dei danni dell’alluvione che ha colpito la Sicilia, con perdite per milioni di euro alle coltivazioni e alle infrastrutture nelle campagne, dove ora è necessario avviare le procedure per la dichiarazione dello stato di calamità. E’ quanto emerge da un primo monitoraggio effettuato dalla Coldiretti sull’ondata di Maltempo che ha colpito il territorio Siciliano, con chilometri di agrumi e ortaggi ...

Maltempo Sicilia : chiusi alcuni tratti di strade statali nella parte orientale : In Sicilia alcuni tratti di strade statali sono provvisoriamente chiusi al traffico a causa dei forti temporali che si sono abbattuti nella parte orientale dell’isola: per allagamento del piano viabile, sono chiuse le strade statali 114 dir ”Della Costa Saracena” tra il km 10 e 11, a Carlentini (SR), e la 192 ”Della Valle del Dittaino” dal km 24 al km 43. Chiusa per fango e detriti in carreggiata la strada statale ...

Caldo anomalo sul nord Europa - il Maltempo invece colpisce la parte ovest del continente : Roma - Un vero e proprio braccio di ferro si apre in Europa tra il forte anticiclone con i suoi massimi sul Baltico ed un'ampia ruota di bassa pressione in Atlantico. Si tratta di uno schema 'amplificato', tipica delle configurazioni di blocco. Molte Nazioni dell'Europa vedranno ancora temperature sopra media, dunque si ribalta l'avvio di Ottobre sotto media. L'aria piuttosto mite in arrivo dalle latitudini sub ...

Maltempo - Protezione Civile : Borrelli in partenza per la Calabria : In seguito alla forte ondata di Maltempo che ha colpito la Calabria, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, si sta recando sul posto. Alle 17.30 Borrelli parteciperà a un incontro presso la Prefettura di Catanzaro per fare il punto della situazione. L'articolo Maltempo, Protezione Civile: Borrelli in partenza per la Calabria sembra essere il primo su Meteo Web.

Ottobre parte all'insegna del Maltempo : pioggia e vento da Nord a Sud : Il mese di Ottobre parte all'insegna del maltempo su molte regioni. Una perturbazione atlantica farà peggiorare il tempo al Centro-Nord e in Campania. Oggi, lunedì 1 Ottobre, piogge via via più ...

Allerta meteo - nuovo pesante bollettino della Protezione Civile : arrivederci estate - Maltempo su gran parte delle Regioni [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta meteo – Un minimo depressionario posizionato sul Nord del paese, causa di temporali sulle Regioni centro-settentrionali e parte del sud, continuerà a determinare fenomeni localmente intensi anche nella giornata di domani. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha ...

Maltempo - Settembre inizia all’insegna dell’Autunno su gran parte d’Italia : goccia fredda in azione al Centro/Nord - nubifragi e temperature in picchiata : 1/13 ...

Maltempo a La Spezia - un fulmine fa crollare parte del campanile di Beverino : Una parte del campanile di Beverino (La Spezia) è crollato dopo essere stato colpito da un fulmine. parte della sommità della struttura è precipitata a terra sulla strada provinciale, senza però coinvolgere nessun passante. I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte per mettere in sicurezza l'area.Continua a leggere

Maltempo - Protezione civile : temporali forti su gran parte Nord : Roma, 30 ago., askanews, - In arrivo temporali forti su gran parte del Nord, la Protezione civile ha diramato in particolare un'allerta arancione per alcune zone della Lombardia. 'Una perturbazione ...

Previsioni Meteo Europa : torna il caldo su gran parte del continente mentre nel Mediterraneo si scatenerà il Maltempo [MAPPE] : 1/17 ...

Maltempo su tutta l'Italia - allerta gialla in gran parte del Paese : Maltempo su tutta l'Italia, allerta gialla in gran parte del Paese Forti precipitazioni in Liguria. allerta arancione in alcune parti della Toscana e anche in Emilia Romagna. Nel vibonese oltre trenta interventi dei vigili del fuoco per le forti piogge. Disagi anche a Palermo. LE PREVISIONI Parole chiave: ...

