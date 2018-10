Malagò | “Caos Serie B era evitabile | ma il fallimento di tre società è un fatto

calcioweb.eu

(Di venerdì 26 ottobre 2018) "Se si poteva evitare quanto successo con la B? Sì, nella vita quasi sempre le cose sono evitabili, ma scoprire dalla mattina alla sera che tredella stessa categoria sono fallite è undi per sé eccezionale: questa è tutta una problematica nata e ancora non definita nel mondo del calcio. Bisognava assumersi responsabilità nell'indicare chi doveva stare dentro". Queste le parole del presidente del Coni, Giovanni, in merito al caos relativo ai ripescaggi diB dopo la sentenza del Tar. "Un problema è che nessuno ha mai veramente detto quali dovevano essere le treche potevano essere ripescate. Questo non è certo competenza del Collegio di Garanzia, ma è competenza endofederale".