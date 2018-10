Magari morisse | l' audio choc su Cucchi

Cucchi - l'audio del dialogo tra il carabiniere e la centrale nella notte dell'arresto : "Magari morisse - li mortacci sua" : Il 16 ottobre 2009 la centrale operativa del comando provinciale dei carabinieri di Roma contatta un carabiniere che viene poi identificato in Vincenzo Nicolardi, secondo quanto riportato negli atti ...

Cucchi - l’audio del dialogo tra il carabiniere e la centrale nella notte dell’arresto : “Magari morisse - li mortacci sua” : Il 16 ottobre 2009 la centrale operativa del comando provinciale dei carabinieri di Roma contatta un carabiniere che viene poi identificato in Vincenzo Nicolardi. Stefano Cucchi – arrestato poche ore prima – deve essere trasportato in ospedale. Nicolardi non è un carabiniere qualsiasi: è uno degli imputati – è accusato di calunnia – nel processo Cucchi bis ora in corso in Corte d’assise d’Appello.”Senti mi ha ...

Cucchi - carabiniere intercettato : 'Magari morisse' - altri 5 militari indagati : Magari morisse, li mo****ci sua. Con queste parole a dir poco crude, uno dei carabinieri imputati nel processo Cucchi bis, Vincenzo Nicolardi, si riferiva a Stefano Cucchi il giorno dopo l'arresto del giovane, fermato a Roma nell'ottobre del 2009 e incarcerato perché accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. Le dichiarazioni del carabiniere risultano depositate negli atti processuali dal pm Giovanni Musarò. Nel testo del documento sono ...

