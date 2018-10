M5s | Draghi smetta di attaccare l' Italia | non vogliamo uscire dall' euro

Draghi : «Bce non si piegherà alle esigenze dell'Italia - ma ho fiducia in un accordo». M5s : la smetta di attaccare l'Italia : Rispettare le regole e cercare il dialogo. Lo dice il presidente della Bce, Mario Draghi , parlando della manovra italiana. «Sono fiducioso che si troverà un accordo», ha detto...

Draghi : 'Bce non si piegherà alle esigenze dell'Italia - ma ho fiducia in un accordo'. M5s : la smetta di attaccare l'Italia : Rispettare le regole e cercare il dialogo. Lo dice il presidente della Bce, Mario Draghi , parlando della manovra italiana. 'Sono fiducioso che si troverà un accordo', ha detto il numero uno dell'...

DRAGHI : “ITALIA COME BREXIT - INCERTEZZE PER BCE”/ Allarme spread : ira M5s - “non vogliamo uscire da Euro” : DRAGHI “ITALIA e UE troveranno accordo”. Ultime notizie, sullo spread “Per calmarlo bisogna fare due cose”. L'intervento del presidente della Banca Centrale Europea(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 19:32:00 GMT)

Bce - il M5s attacca Draghi : "Spiace ma anche lui attacca Italia" : Lo spread infatti non dipende dalla Manovra del Popolo, che al contrario aiuterà l'economia a ripartire permettendoci finalmente di ridurre il debito pubblico dopo anni in cui è solamente cresciuto. ...

Giancarlo Giorgetti - l'incontro con Mario Draghi : le voci sul piano di Salvini per fermare le follie M5s : Le follie grilline inserite in manovra rischiano di far pagare un prezzo carissimo all'Italia: le tensioni su mercato e spread stanno lì a dimostrarlo. E per quanto Matteo Salvini in pubblico difenda ...