L’Uomo del Giorno | El Shaarawy | talento della Roma | soprannominato “Il Faraone”

L’Uomo del Giorno : Danijel Subasic - vice Campione del Mondo con la Croazia : Danijel Subasic è un calciatore croato, portiere del Monaco. Con la nazionale croata, si è laureato viceCampione del Mondo a Russia 2018. Il 27 gennaio 2012 passa al Monaco, squadra militante nella Ligue 2 Francese. Esordisce con la squadra francese il 6 marzo 2012 contro l’Angers, partita vinta dal Monaco per 2-1. Finisce il suo primo anno in Francia giocando 17 partite, subendo 17 gol e segnando anche una rete, direttamente da ...

L’Uomo del Giorno : Jefferson Farfán - attaccante del Lokomotiv Mosca : Jefferson Farfán è nato a Lima, il 26 ottobre 1984, è un calciatore peruviano, attaccante o ala del Lokomotiv Mosca e della Nazionale peruviana. È soprannominato La Foquita. Gioca prevalentemente nel ruolo di attaccante sull’ala destra, ma all’occorrenza può ricoprire tutti i ruoli offensivi, oltre che quello di esterno di centrocampo. Fárfan è dotato inoltre di velocità, resistenza e di ottimo dribbling. SCARICA GRATIS L’APP ...

L’Uomo del Giorno : Christian Chivu - uno degli eroi del Trplete dell’Inter : Cristian Chivu è nato a Re?i?a, il 26 ottobre 1980, è un allenatore di calcio ed ex calciatore rumeno, di ruolo difensore o centrocampista, tecnico dell’Under-14 dell’Inter. È all’Ajax che si guadagna la reputazione di forte difensore centrale. Ronald Koeman, manager della squadra olandese all’epoca, si rende conto dell’autorità del romeno in campo, e lo fa capitano nel 2001, a 21 anni. Con Chivu capitano, ...

Rimini - l’appello di David : “Cerco L’Uomo che mise incinta mia madre una notte del 1968” : David Mossé, un uomo di 49 anni di Marsiglia, ha affisso degli appelli a Rimini con la speranza di trovare il suo padre biologico, l'uomo che nel 1968 mise incinta sua madre durante un flirt fugace.Continua a leggere

L’Uomo del Giorno : Federico Higuain - fratello maggiore di Gonzalo : Federico Higuain è nato a Buenos Aires, il 25 ottobre 1984, è un calciatore argentino, centrocampista dei Columbus Crew. Figlio del calciatore Jorge Higuaín e dell’artista Nancy Zacarías, è il fratello maggiore dell’attaccante del Milan Gonzalo Higuain. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo L’Uomo del Giorno: Federico ...

L’Uomo del Giorno : Federico Chiesa - grande talento della Fiorentina : Federico Chiesa è nato a Genova il 25 ottobre 1997, figlio di Enrico, ex calciatore degli anni 90′, è considerato tra i giovani più promettenti della sua generazione, gioca come ala sinistra ed è abile nell’accentrarsi sul piede destro e tirare da fuori area. Può anche ricoprire il ruolo di ala destra. Dispone inoltre di discrete capacità in fase di copertura difensiva, nonché di un dribbling rapido e di un ottimo scatto, che ...

Addio a Keiichiro Kimura - creatore delL’Uomo Tigre e Mimì Ayuhara : Un altro grande dell’animazione giapponese se ne è andato: Keiichiro Kimura è morto per un infarto a 80 anni. Il decesso è avvenuto il 19 ottobre, ma la notizia si è diffusa tra i media occidentali solo qualche giorno dopo. Kimura è stato il creatore di tante serie animate, famose negli anni Settanta e Ottanta: il regista giapponese, nonostante fosse stato respinto dagli Istituti d’arte, era riuscito a trasformare la sua passione per ...

L’Uomo del Giorno : Ilkay Gundogan - nel 2016 passa al Manchester City per 27 milioni di eur : Ilkay Gundogan è nato a Gelsenkirchen, il 24 ottobre 1990, è un calciatore tedesco di origine turca, centrocampista del Manchester City e della nazionale tedesca. Centrocampista completo nonché vero e proprio jolly, molto bravo tecnicamente, abile nei passaggi stretti e filtranti, inoltre possiede una buona attitudine negli inserimenti offensivi. È un giocatore molto elegante ed ha nella visione di gioco la sua arma migliore ampliando la ...

L’Uomo del Giorno : Wayne Rooney - è il primatista di reti con la maglia della Nazionale inglese : Wayne Mark Rooney è nato a Liverpool, il 24 ottobre 1985, è un calciatore inglese, attaccante del D.C. United. È il primatista di reti (53) con la maglia della Nazionale inglese, con la quale ha giocato 3 Mondiali (2006, 2010 e 2014) e 3 Europei (2004, 2012 e 2016). Con il Manchester Utd, di cui è il miglior marcatore della storia considerando tutte le competizioni ufficiali, ha vinto 5 campionati, 3 Coppe di Lega, 6 Community Shield, una ...

Le donne contro la politica delL’Uomo solo al comando : Una risposta forte, con proposte da portare in Parlamento, nei Consigli Regionali, nei Comuni. Fino ad arrivare all'obiettivo delle elezioni Europee dove presentare un'idea, una visione precisa: la politica delle donne di partito contro il capitano, contro l'uomo solo al comando.Da questo concetto e da molte altre riflessioni, partono gli Stati Generali delle donne di Possibile, organizzati per sabato 27 ottobre a Bologna. In Italia c'è ...

Addio al leggendario Keiichiro Kimura : il “papà” delL’Uomo Tigre è stato stroncato da un infarto : Addio a una delle leggende del cinema di animazione giapponese: il regista e disegnatore Keiichiro Kimura, creatore di numerosi cartoni animati che hanno popolato l’immaginario collettivo, morto venerdì scorso stroncato da infarto all’età di 80 anni. La notizia della scomparsa è stata data dal quotidiano “Asahi Shimbun” di Tokyo. Kimura è stato il papà di “Cyborg 009” (1968), “L’Uomo Tigre” ...

È morto lo storico animatore delL’Uomo Tigre : Il nome Keiichiro Kimura probabilmente non dirà molto nemmeno agli appassionati di anime giapponesi eppure l’artista, morto il 19 ottobre 2018 all’età di 80 anni, ha fatto la storia dell’animazione d’importazione nipponica. È stato infatti il regista e character designer di due dei titoli più popolari di questo genere, ovvero Cyborg 009 del 1968 ma soprattutto de L’uomo Tigre del 1969. Fu in particolare ...

Keiichiro Kimura addio - è morto il papà delL’Uomo Tigre : addio a una leggenda del cinema di animazione giapponese le cui creature sono celebri anche in Italia: si è spento per un infarto all’età di 80 anni il regista e disegnatore Keiichiro Kimura, creatore di numerosi cartoni animati che hanno popolato l’immaginario collettivo. La notizia della scomparsa è stata data dal quotidiano “Asahi Shimbun” di Tokyo. E’ stato il character designer di “Cyborg 009” ...

Keiichiro Kimura è morto/ Addio al papà delL’Uomo tigre - Mimì e Trider G7 : Keiichiro Kimura è morto. Addio al papà de L’uomo tigre, Mimì e la nazionale di pallavolo, Trider G-7, Sam il ragazzo del West e altri cartoni animati degli anni Ottanta(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 13:12:00 GMT)