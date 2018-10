L’Uomo del Giorno | Danijel Subasic | vice Campione del Mondo con la Croazia

calcioweb.eu

(Di sabato 27 ottobre 2018)è un calciatore croato, portiere del Monaco. Con la nazionale croata, si è laureatodela Russia 2018. Il 27 gennaio 2012 passa al Monaco, squadra militante nella Ligue 2 Francese. Esordisce con la squadra francese il 6 marzo 2012 contro l’Angers, partita vinta dal Monaco per 2-1. Finisce il suo primo anno in Francia giocando 17 partite, subendo 17 gol e segnando anche una rete, direttamente da calcio di punizione, all’ultima giornata contro il Boulogne. Nella stagione 2012-2013 subisce la sua prima espulsione nella partita contro il Caen, sul momentaneo 0-0, partita finita 3-0 per il Caen; è stato squalificato poi per due giornate. A fine anno il Monaco è promosso in Ligue 1 con due giornate d’anticipo; Subašić gioca 35 partite subendo 17 goal. Nel nuovo anno si riconferma titolare, esordendo in Ligue 1 nella prima giornata ...