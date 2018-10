L'ultimo saluto a Gilberto Benetton«Ciao nonno - aiutami a crescere e diventare come te» : Assente la politica nazionale, presenti invece il Governatore Luca Zaia e il sindaco di Treviso Mario Conte. In chiesa anche Florentino Perez, presidente Real Madrid. LA BARA PORTATA DAI 'SUOI ...

L'ultimo saluto a Gilberto Benetton. Il nipotino : 'Ciao nonno - aiutami a crescere e diventare grande come te' : TREVISO - Una città il lutto attorno a una piazza blindata. Il funerale di Gilberto Benetton , oggi alle 11 al Duomo è un evento molto delicato dal punto di vista organizzativo e della sicurezza. Ma ...

Rabbia - dolore e musica per l'ultimo saluto a Tanina : Più di trecento persone hanno affollato la chiesa Santa Paola Frassinetti. È il saluto di Fiumicino a Tanina Momilia, la 39enne uccisa e gettata in un canale dell'Isola Sacra il 7 ottobre scorso. A ...

Maltempo : folla a ultimo saluto vittima : ANSA, - CAGLIARI, 13 OTT - Una folla commossa ha partecipato questa mattina ad Assemini, a 20 km da Cagliari, ai funerali di Tamara Maccario, la donna di 44 anni vittima del Maltempo che nei giorni ...

Domani a Turigliano l'ultimo saluto a Lucio Segnanini : Carrara - Chi vorrà rendere l'estremo saluto all'ex sindaco Lucio Segnanini potrà farlo Domani 8 ottobre. Oggi sono stati celebrari funerali privati per sua espressa volontà. I familiari fanno ...

Montserrat Caballé è morta/ L'ultimo saluto del premier spagnolo Pedro Sanchez : Montserrat Caballé è morta all'età di 85 anni: la diva della musica lirica è nota anche per l'indimenticabile duetto con Freddie Mercury in 'Barcelona'. (Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 14:13:00 GMT)

Modica - l'ultimo saluto a Jacopo Palazzolo : Oggi a Modica l'ultimo saluto al 14enne Jacopo Palazzolo, morto sabato pomeriggio per le gravi lesioni riportata dall'aggressione di un bovino.

La scomparsa dell'assessore Zamin : l'ultimo saluto di tutta Limbiate ai Giovi : Lutto per l'amministrazione comunale e per tutta la città per la morte dell'assessore ai Servizi sociali e alla famiglia, a soli 54 anni. Nel pomeriggio di martedì 25 settembre, alle 15, l'ultimo ...

ultimo plenum del Csm. Legnini elogia il lavoro svolto e avverte : "Non mettere in discussione l'elezione". Il saluto di Mattarella : "Non si può e non si deve ignorare" la "deriva deleteria del correntismo". Lo ha detto il vicepresidente del Csm Giovanni Legnini, nell'Ultimo plenum della consiliatura, presieduto dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. La "via per evitare" tale "deriva" e la "chiave per superare antiche e recenti polemiche", secondo Legnini, è "da ricercare nel necessario miglioramento delle fonti valutative, nell'aumento della trasparenza degli ...

Roma - ultimo saluto allo storico massaggiatore Giorgio Rossi. Totti : 'Come un padre' - De Rossi : 'Persona unica'. Le FOTO : Si sono svolti a Roma i funerali di Giorgio Rossi, storico massaggiatore della società giallorossa scomparso all'età di 87 anni. Tanti i rappresentati della Roma del presente e del passato che hanno ...