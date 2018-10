L' ultima lettera di Sara Anzanello | pallavolista morta a 38 anni | Sogno di poter

huffingtonpost

(Di venerdì 26 ottobre 2018) "divivere. Semplicemente vivere, passeggiare, stare all'aria aperta".della nazionale medaglia d'oro nel 2002, èa 38per un tumore. Una battaglia persa ma combattuta fino alla fine. L'azzurra, dopo il trapianto di fegato del 2013 a causa di un'epatite fulminante, era tornata in campo l'anno successivo. Un mese fa, poi, una nuova diagnosi: linfoma. A poche ore dalla morte, la famiglia ha deciso di pubblicare unascritta da."Perché condividere: per essere di supporto a chi come me deve superare delle difficoltà, per far capire che la vita è bella, perché in questo momento ho bidi energie positive", si legge nell'incipit della. "Cos'è la cosa che vorresti più di ogni altra, il tuonel cassetto, il tuo desiderio più grande?", si chiede dopo aver ...