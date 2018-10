Luigi Di Maio contro Draghi | “Non tifa Italia”

"La parola di oggi è #Rilocalizziamo" ma il MISE retwitta l'account fake di Luigi Di Maio : "La parola di oggi è #Rilocalizziamo" twitta Lulgi Di Malo e il MISE, il Ministero dello sviluppo economico, riprende il cinguettio dell'account. Il problema è che il profilo è un falso. Le due elle minuscole invece delle i, tradiscono la veridicità del leader pentastellato. "Riportiamo il lavoro, i soldi e le case in Italia" si legge sul fake del Vicepresidente del consiglio dei ministri.La parola di oggi è ...

Luigi Di Maio - gli insulti a Mario Draghi : 'Il veleno del presidente Bce contro l'Italia' : 'Dalla Bce vedo che arrivano strali sulla questione del pericolo dell'economia italiana per lo spread. Il governatore Mario Draghi sa che il problema dello spread non è legato alla manovra ma alla paura dei mercati che il paese possa uscire dall'Euro . Problema ...

Nemo - Nessuno escluso - Luigi Di Maio ospite di stasera : Da stasera la prima serata del venerdì è dedicata all’informazione con Nemo - Nessuno escluso, il programma che indaga la realtà attraverso le storie, mettendo i protagonisti al centro del racconto, senza mediazioni. Un'immersione nel reale per raccontare i fatti, i problemi, le opinioni e le contraddizioni dell’attualità dove? tutti sono ammessi al racconto grazie alla propria esperienza diretta.Nella prima puntata di Nemo protagonista ...

Alitalia - Luigi Di Maio pensa di aver trovato la soluzione : Un turista quando arriverà in Italia avrà la possibilità di muoversi in maniera intermodale con la prima compagnia al mondo che mette insieme aerei ferro gomma. Ci consentirà di portare avanti una ...

Luigi Di Maio : "Quota 100 nel 2019? Non sarà per un anno" : Luigi Di Maio non arretra sulla manovra. Dopo la bocciatura arrivata dall'Europa che di fatto ha messo nel mirino le ricette economiche dell'esecutivo, adesso il vicepremier tiene il punto su quota ...

M5s - agguato interno a Luigi Di Maio. Il capitano De Falco : 'O fa come dico io o trarrò delle conclusioni' : I ribelli del Movimento 5 Stelle da settimane hanno alzato la testa e ora si arriva anche alle minacce dirette al leader Luigi Di Maio . Il nodo del contendere, oggi, è il decreto sicurezza , che ...

Giuseppe Conte - lo spread e lo scontro con Ue - Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Nessun stritolamento' - ma... : 'Nel governo vogliamo e dobbiamo mandare un messaggio di fiducia', spiega, di fatto però confermando le dichiarazioni del suo ministro dell'Economia, Giovanni Tria : 'Se lo spread si alzasse ancora, ...

Luigi Bisignani - perché Salvini e Di Maio godono per la bocciatura della manovra : La bocciatura della manovra potrebbe rivelarsi il regalo elettorale più generoso mai fatto da parte della Commissione europea a Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Luigi Bisignani sul Tempo è certo che le ...

Luigi Di Maio - la mossa kamikaze in Europa : con chi siederà a Strasburgo : Non con i Verdi , 'Sono finanziati da Soros', . Non con l' estrema sinistra , 'Affiancheremmo il partito di Varufakis, quello che si fa pagare 50mila euro a conferenza stampa', . Non con Macron , '...

Matteo Salvini : 'Ero inferocito per la manina ma per Luigi Di Maio è un momento delicato' : Il governo gialloverde durerà. Dopo le tensioni sulla manovra e sulla 'manina' Matteo Salvini, durante la 'cena della fiducia' avrebbe detto: 'Ma che vi devo dire? Ho letto che questa sera ci saremmo ...

Luigi Di Maio - il retroscena : si sente tranquillo solo quando è con Matteo Salvini e Giuseppe Conte : Luigi Di Maio sembra sentirsi al sicuro soltanto quando si trova con Matteo Salvini e Giuseppe Conte senza la presenza di altre persone. Tanto che sulla 'cena della fiducia', riporta il Corriere della ...

Alluvione Sicilia - Luigi Di Maio pronto ad atterrare in Sicilia : Alluvione Sicilia, il Ministro Luigi Di Maio si recherà nel fine settimana in Sicilia Catania – «Oggi ho incontrato i sindaci Siciliani. Abbiamo preso impegni a partire dalle scuole per trasferire le risorse e rendere di nuovo agibili gli edifici pubblici e nel weekend sarò in Sicilia con il capo della Protezione civile per fare stime riguardo ai danni che hanno colpito gli edifici privati». Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio fuori ...

M5s - Luigi Di Maio e la confessione clamorosa : 'Voleva farmi entrare in politica' - il candidato vip horror : È stata l'unica volta che l'ho visto a cena e secondo me lui cercò di capire se un giorno sarei potuto entrare in politica , come Paragone . Ma non mi chiese niente'. Dalla padella alla brace, ...

Manovra - la trattativa segreta con Bruxelles : così Lega - Savona e Tria possono fregare Luigi Di Maio : Dietro lo slogan 'la Manovra non si cambia' nel governo si procede con la 'trattativa segreta' con l' Unione europea . Una trattativa che potrebbe vedere in prima fila la Lega e i ministri economici ...