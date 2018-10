Luigi Chiatti rompe il silenzio | Scusatemi per quello che ho fatto Oggi sono una

Mostro di Folgino - Luigi Chiatti scrive alle famiglie dei bimbi uccisi : “Vi chiedo scusa”. : Il 46enne omicida dei piccoli Simone allegretti (4 anni) e Lorenzo Paolucci (13), ha scritto ai genitori delle vittime per chiedere scusa. Luigi Chiatti, che nel 1993 si autodefinì 'il Mostro di Foligno', è ospite di una clinica psichiatrica per soggetti sottoposti a misure di sicurezza, in Sardegna. A gennaio sarà un uomo libero. Aveva detto: "Se esco lo rifaccio".Continua a leggere