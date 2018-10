L' Ue boccia la manovra | Salvini e Di Maio ‘si va avanti’

Savona : 'bocciatura? Rimanderemo la manovra identica a Bruxelles' : Il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, sostiene con fermezza l'atteggiamento del governo sulla manovra e ribadisce: "Non c'è alcun dubbio, l'esecutivo rimanderà la legge di Bilancio tale e ...

boccia : "Crescita punto debole manovra" : 19.47 "E' paradossale, il governo dice che è pronto al dialogo, ma poi non modifica niente. Non si capisce quale dialogo pretende di avere con l'Europa". Così il presidente di Confindustria Boccia, secondo il quale "il punto debole della manovra è la crescita", tema su cui il governo "si gioca la sua credibilità". "Prima il governo dimostra che questa crescita c'è -ha concluso Boccia- e meglio è. Certo ci sono dei dubbi".

Manovra - boccia - Confindustria - : siamo arrabbiati - non si governa fregandosene dello spread : 'Non permetteremo a nessuno di scipparci il futuro'. A scandirlo è stato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che, parlando al convegno sul digitale di Anitec-Assinform, ha sottolineato ...

Manovra - boccia - Confindustria - : siamo arrabbiati - non si governa fregandosene dello spread : 'Non permetteremo a nessuno di scipparci il futuro'. A scandirlo è stato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che, parlando al convegno sul digitale di Anitec-Assinform, ha sottolineato ...

Manovra - boccia : Non si governa dicendo che non ti frega di spread : Roma, 25 ott., askanews, - 'Non si può governare il Paese dicendo che dello spread non te ne frega nulla'. Lo ha detto il presidente di Confindustria Vicenzo Boccia al convegno 'Il Digitale per ...

Quanto siamo nella me**a ora che l Europa ha bocciato la Manovra? : Per capire meglio cosa ci aspetta, abbiamo chiesto qualche chiarimento a Francesco Saraceno , macroeconomista dell' OFCE di Parigi e autore di La scienza Inutile. Tutto ciò che non abbiamo voluto ...

Manovra bocciata - Di Maio : “Manteniamo le promesse - siamo uno stato sovrano” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio ha ribadito, durante un'intervista a In Diretta su Radio 24, che nonostante la bocciatura da parte della Commissione europea della legge di bilancio, la Manovra non subirà modifiche. Questo perché "manteniamo le promesse e siamo uno stato sovrano". Secondo il ministro del lavoro, poi, la variazione dello spread non è una causa diretta della Manovra, piuttosto deriva dalla convinzione errata che ...

Manovra 2019 bocciata dall'Europa - Di Maio : 'Non cambierà - siamo Stato sovrano" - : Dopo la bocciatura da parte della Commissione Ue, il governo continua a fare quadrato sul testo della legge di bilancio. Il vicepremier: "I mercati sono preoccupati per storytelling falso". Conte ...

Manovra bocciata dall'UE : spunta un 'piano B' su pensioni anticipate e reddito minimo : Non faremo alcuna patrimoniale, né prelievo sui conti. Ci può essere semmai una rimodulazione delle misure previste: lo ha affermato il Ministro dell'Interno Matteo Salvini [VIDEO]dopo la bocciatura da parte dell'Unione Europea della nuova Legge di Bilancio, che entro fine mese dovra' approdare dinanzi la Camera. Dunque sussiste la possibilita' di alcune modifiche a quanto proposto dall'esecutivo, in particolare si parla di una rimodulazione dei ...

Manovra - Melénchon contro l'Ue dopo la bocciatura : Italia espropriata della sovranità : dopo che l'Europa ha ratificato la decisione di non approvare la Manovra finanziaria del'Italia, tante sono state le reazioni. Quelle che provengono dal Bel Paese raccontano che Di Maio e Salvini non hanno intenzione di fare alcun passo indietro. La Manovra del popolo [VIDEO] non può essere sacrificata, nelle loro opinioni, sull'altare dei conti pretesi dall'Unione Europea e non paiono esserci i margini affinché le tre settimane di tempo ...

Manovra bocciata - Salvini sfida l’UE : 'Non molliamo'. E Moscovici grida al 'fascismo' : Matteo Salvini tiene il punto sulla Manovra e passa al contrattacco dopo la bocciatura da parte dell’UE [VIDEO] con inizio della procedura di infrazione per l’Italia del testo presentato dal governo Conte a Bruxelles. Per il vicepremier, quello portato avanti da Moscovici e Dombrovskis altro non è che un “attacco pregiudiziale” rivolto non solo all’esecutivo di Roma ma anche all’economia italiana, con sullo sfondo mire politiche della ...

La Commissione Ue boccia la manovra e chiede una nuova bozza in 3 settimane : Strasburgo - La Commissione europea ha bocciato la bozza di manovra italiana. Il collegio dei commissari - riunito nella sede dell'Europarlamento di Strasburgo - ha dato il via libera all'opinione ...

Luigi Bisignani - perché Salvini e Di Maio godono per la bocciatura della manovra : La bocciatura della manovra potrebbe rivelarsi il regalo elettorale più generoso mai fatto da parte della Commissione europea a Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Luigi Bisignani sul Tempo è certo che le ...

Manovra - falchi e colombe preparano il confronto dopo la bocciatura : Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria in un'intervista concessa al condirettore di Famiglia Cristiana Luciano Regolo in edicola domani. 'Chi sostiene che questo Governo voglia portare l'Italia ...