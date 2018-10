L' Ue avverte | ' In Italia sui rom giocano con il fuoco'

Manovra : Moscovici avverte Italia - deficit strutturale troppo elevato : "Il rischio" è che la Manovra "non rilanci affatto la crescita, perché c'è poco investimento in questa politica di rilancio ma anzi che l'affossi. Chi pagherà il debito? Le generazioni future e gli ...

Manovra - Moscovici avverte l'Italia : 'Deficit strutturale troppo elevato' : La Manovra italiana? Se la Commissione europea parla di 'deviazione senza precedenti non è certo per il deficit nominale, previsto al 2,4%, ma per il cosiddetto deficit strutturale, quello cioè che è ...

Italia-Francia è scontro - Salvini avverte i francesi : “Inviate pattuglie per controllare i confini” : Italia-Francia uno scontro acceso, la questione migranti trasportati all’interno dei confini italiani dalla gendarmeria francese ha fatto esplodere il ministro Salvini Italia-Francia è scontro e il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ha respinto la replica della prefettura francese in merito alle accuse di un nuovo presunto caso di sconfinamento della gendarmeria a Claviere. “I francesi ci hanno scritto solo dopo aver lasciato ...

Manovra - lettera Ue avverte : deviazione Italia senza precedenti : Roma, 18 ott., askanews, - Se non è già una bocciatura formale, poco ci manca: la Commissione europea ha inviato una lettera all'Italia muovendo una serie di duri rilievi sul progetto di Bilancio. ...

Manovra di Bilancio - Juncker avverte : «Deviazione italiana inaccettabile per altri Paesi» : 'Se accettassimo il derapage' previsto dalla Manovra rispetto alle regole europee 'alcuni Paesi ci coprirebbero di ingiurie e invettive con l'accusa di essere troppo flessibili con l'Italia'. Lo ha ...

Manovra di Bilancio - Juncker avverte : «L'Europa non sopravviverebbe all'uscita dell'Italia» : «Se accettassimo il derapage» previsto dalla Manovra rispetto alle regole europee «alcuni Paesi ci coprirebbero di ingiurie e invettive con l'accusa di essere troppo flessibili...

Manovra di Bilancio - Juncker avverte : 'Deviazione italiana inaccettabile per altri' : 'Se accettassimo il derapage' previsto dalla Manovra rispetto alle regole europee 'alcuni Paesi ci coprirebbero di ingiurie e invettive con l'accusa di essere troppo flessibili con l'Italia'. Lo ha ...

Manovra di Bilancio - Juncker avverte : «Deviazione italiana inaccettabile per altri» : «Se accettassimo il derapage» previsto dalla Manovra rispetto alle regole europee «alcuni Paesi ci coprirebbero di ingiurie e invettive con l'accusa di essere troppo flessibili...

Berlusconi avverte : la manovra mette a rischio i risparmi degli italiani : Silvio Berlusconi critica senza mezzi termini la manovra grillo leghista. “E’ un disastro”. Per il leader di Forza Italia “sarà

Draghi avverte ancora l'Italia : "Si rispetti il patto di stabilità" : "Per i Paesi in cui il debito pubblico è elevato la piena adesione al patto di stabilità e crescita è fondamentale per avere bilanci sani". Dopo che ieri la Bce è ha ribadito che non aiuterà l'Italia in caso di mancanza di liquidità, Mario Draghi entra a gamba tesa sulla manovra. "La crescita ampia e attualmente in corso richiede la ricostituzione dei buffer fiscali", ha detto il presidente della Banca centrale euopea al meeting del Fmi e della ...

Il Fmi avverte l'Italia : non è il momento di aumentare il deficit strutturale : Milano . Piazza Affari prova a risalire la china dopo essere tornata al livello di febbraio-marzo 2017, ma l'indice Ftse Mib, dopo un avvio molto positivo riduce progressivamente i guadagni. Il ...

L'Fmi avverte il governo : "L'Italia rispetti le regole" : Nuovo affondo del Fondo Monetario Internazionale contro il governo. 'La nostra posizione sull'Italia è nota: riteniamo che debba continuare sulla strada del consolidamento fiscale a supporto della ...

"I soldi per rivedere la legge Fornero si devono trovare". Borghi avverte Bankitalia : Claudio Borghi, il leghista che rivuole la lira, dalle colonne del Corriere della sera attacca la Banca d'Italia e promette riferendosi alle critiche di via Nazionale alla volontà leghista di rivedere la legge Fornero: "Non è che dopo dieci milioni di voti rinunciamo a una promessa elettorale perché lo dice la Banca d'Italia. Ha ragione Di Maio, perché non si candidano?».E aggiunge:«È una ...

avvertenza per Zadie Smith : il maschio italiano oggi è Lodo Guenzi : “La cultura italiana avalla l’idea che l’uomo potente si prende la donna più bella, il premio più grande”, ha detto Zadie Smith al Fatto Quotidiano, dopo aver specificato che ci conosce bene, noialtri belpaesani, avendo tra di noi vissuto dal 2006 al 2009, “anni di bunga bunga in cui le donne non er