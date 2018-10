L' oro verde del Mediterraneo | workshop a Ragusa Ibla

Barcellona - Valverde non si fida dell’Inter : “sono nel loro momento migliore - senza Messi sarà dura” : L’allenatore del Barcellona ha parlato alla vigilia del match contro l’Inter, sottolineando le difficoltà della sfida “L’Inter sta in uno dei suoi migliori momenti in stagione, è reduce da 7 vittorie consecutive, una squadra che non si arrende mai“. Una partita da prendere con le pinze, il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, mette in guardia i suoi dal match di domani al Camp Nou contro i nerazzurri. ...

DIRETTA FORMULA 1/ Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 live : semaforo verde ma nessuno in pista! : DIRETTA FORMULA 1 prove libere FP1 e FP2 live Gp Usa 2018 Austin: tempi e classifica delle due sessioni in programma per aprire il weekend (oggi venerdì 19 ottobre)(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 21:35:00 GMT)

Sci alpino - semaforo verde per Soelden : la Coppa del Mondo inizierà il prossimo 27 ottobre : Arriva l’ok per Soelden, la Coppa del Mondo inizierà regolarmente sabato 27 ottobre semaforo verede a Soelden, dove il controllo della Federazione Internazionale ha confermato l’opening di Coppa del Mondo in programma sul Rettenbach con i giganti di sabato 27 ottobre (donne) e domenica 28 ottobre (uomini), entrambi alle ore 10.00 e 13.00. Le alte temperature presenti tuttora in molte località di montagna non ha impedito agli ...

Legge di Bilancio 2019 - prorogato il Bonus verde : da Assofloro Lombardia “soddisfazione e orgoglio per tutto il settore” : “Apprendiamo con grande soddisfazione dalla lettura del Documento programmatico di Bilancio del 2019”, afferma Nada Forbici, Presidente di Assofloro Lombardia, “che viene rinnovato per un altro anno la detrazione al 36% per gli interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato. Si tratta di un risultato importante che è motivo di orgoglio per tutto il settore perché premia la perseveranza e il lavoro di squadra nell’affermare ...

Lombardia : Rolfi - bene proroga 'bonus verde' per esigenze florovivaisti : Milano, 16 ott. (AdnKronos) - "Ottima notizia. Il governo ha dimostrato di saper ascoltare le esigenze di un comparto che, grazie al bonus verde, può avere una boccata d'ossigeno". Così Fabio Rolfi, assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, commenta la proroga del

Diretta/ Brasile Argentina streaming video e tv : il record verdeoro. Quote - orario e probabili formazioni : Diretta Brasile Argentina, streaming video e tv: probabili formazioni, Quote, orario e risultato live dell'amichevole di lusso che le due nazionali sudamericane giocano in Arabia Saudita(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 15:47:00 GMT)

Messina : semaforo verde a piano anti dissesto - sindaco revoca dimissioni : Palermo, 16 ott. (AdnKronos) - Cateno De Luca resta sindaco di Messina. Il primo cittadino nelle scorse settimane aveva annunciato le sue dimissioni nel caso in cui dal Consiglio comunale non fosse arrivato il semaforo verde al suo 'Salva-Messina', un programma utile a evitare il tracollo dell'ente.

Serie A Inter - le convocazioni per la Spal. Vrsaljko - semaforo verde : MILANO - Giornata di convocazioni per il tecnico dell' Inter Luciano Spalletti . L'allenatore nerazzurro, in vista del match di campionato in programma al Mazza contro la Spal domani sera alle 20.30, ...

Il governo giallo-verde al lavoro per limare il deficit : Roma, 3 ott., askanews, - Il governo giallo-verde tiene fermo il rapporto deficit-Pil al 2,4% per il 2019 ma, con il passare delle ore, sta sdoganando l'ipotesi di accettare una limatura nel biennio ...

Mondiali di ciclismo - Valverde corona una carriera da fuoriclasse : Dopo quindici anni di piazzamenti e delusioni Alejandro Valverde ha coronato il suo infinito inmento ai Mondiali. Sul durissimo percorso di Innsbruck il campione spagnolo ha avuto ragione allo sprint di Romain Bardet, Michael Woods e Tom Dumoulin al termine di una corsa ad eliminazione che ha visto tanti favoriti uscire di scena prima del previsto. Gli azzurri hanno corso da protagonisti, ma Nibali non ha trovato la giusta condizione per essere ...

VIDEO Highlights Polonia-Brasile - Finale Mondiale volley : i biancorossi Campioni del Mondo - verdeoro sconfitti 3-0 : La Polonia si è laureata Campionessa del Mondo di volley maschile sconfiggendo il Brasile per 3-0 nella Finale giocata al Pala Alpitour di Torino. Dominio assoluto dei biancorossi che si sono confermati sul tetto del Pianeta dopo l’apoteosi di quattro anni fa quando a Katowice sconfissero sempre i verdeoro. Di seguito il VIDEO con gli Highlights di Polonia-Brasile, Finale dei Mondiali 2018 di volley maschile. Foto: ...

Albo d’oro Mondiali ciclismo : Alejandro Valverde succede al tris di Peter Sagan - l’Italia non vince dal 2008 : Alejandro Valverde si è laureato Campione del Mondo 2018 di ciclismo trionfando sul durissimo tracciato di Innsbruck. Lo spagnolo ha regolato il francese Romain Bardet, il canadese Michael Woods e l’olandese Tom Dumoulin in una volata a quattro dopo aver fatto la differenza sulla salita di Igls e sull’ultimo durissimo strappo. Il 38enne succede così a Peter Sagan che aveva vinto le ultime tre edizioni della rassegna iridata. Di ...

VIDEO Peter Sagan : lo slovacco premia Alejandro Valverde con la medaglia d’oro ai Mondiali di ciclismo : Campione anche nella sconfitta. Peter Sagan, dopo tre titoli iridati consecutivi, ha abdicato. Troppo duro il percorso dei Mondiali di Innsbruck, dove comunque il fuoriclasse slovacco ha voluto cimentarsi a tutti i costi, partecipando anche alla Vuelta per prepararsi al meglio all’evento. Nel corso del quartultimo giro, tuttavia, il 28enne ha alzato bandiera bianca nel corso della salita di Igls. A fine gara si è poi reso artefice di un ...