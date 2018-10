Lo svantaggio della Sicilia e le misure per lo sviluppo del Def

huffingtonpost

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Il Sud, e lain particolare, dalla realizzazionemanovra economica approvata dal Consiglio dei Ministri il 16 ottobre scorso, guadagnano (o perdono) nella stessa misura delle altre regioni? Non trattandosi diche cambiano da regione a regione, la risposta dovrebbe essere: nessuna differenza.In verità,identiche applicate a contesti diversi producono naturalmente effetti diversi. La naturamanovra è certamente espansiva. Ma l'effetto espansivo potrebbe essere diverso a seconda del territorio, sia dal punto di vistadomanda che da quello dell'offerta. Non sempre maggiori risorse da spendere assegnate alle famiglie si trasformano in spesa effettiva; cosi come non è detto che la maggiore spesa, proveniente sia dall'internoregione che dall'esterno, si trasformi in produzione e occupazione.Affinché questo accada, ...